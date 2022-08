Okazuje się, że przedstawiciele pokolenia millenialsów, czyli osoby w wieku 18-25 lat do ochrony zdrowia w trakcie dalekich podróży przywiązują większą wagę (46%), niż przedstawiciele pokolenia boomersów, w wieku 45-59 lat (21%). Jednocześnie 20% przedstawicieli obydwu pokoleń zgadza się ze stwierdzeniem, że szczepienia na COVID powinny być obowiązkowe dla podróżujących.

Podróżowanie może mieć zbawienny wpływ na samopoczucie - tak twierdzi zdecydowana większość Polaków (82%), z kolei 90% mieszkańców największych miast w Polsce uważa, że wyjazd na wakacje poprawiłby ich nastrój - wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com. Choć na liście najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków od lat króluje południe Europy z Włochami, Hiszpanią, Grecją i niekiedy Portugalią na czele, to wielu z nas preferuje dalekie podróże, do innego kręgu cywilizacyjno-kulturowego. Około 13% mieszkańców największych polskich miast w tegoroczne wakacje miało w planach daleką podróż na inny kontynent. Azja okazuje się być kierunkiem top 1 wśród tych najbardziej wymarzonych - tak oceniło ją 22% respondentów badania. Z kolei według danych Kiwi.com Azja odnotowuje największą liczbę rezerwacji w tym roku, tuż po Europie.

Milenialsi ostrożniejsi od boomersów

Podróżując np. do Azji, ale również do krajów Afryki czy Ameryki Południowej, warto wziąć pod uwagę porę roku, w której odbywamy podróż. W trakcie polskiego lata w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej, w Indiach czy na Sri Lance będzie panowała pora deszczowa, która rządzi się swoimi zasadami. Ulewne deszcze są na porządku dziennym, duża wilgotność powietrza dochodząca nawet do 120% i wysokie temperatury sprzyjają z kolei lęgom komarów, przenoszącym w tej strefie geograficznej wiele chorób.

Wyniki wspomnianych badań wskazują, że niemal co drugi podróżujący (46%) w wieku 18-24 lat spędzający urlop w krajach egzotycznych zabezpieczenia się przed potencjalnymi chorobami (febra, dur brzuszny itp.) przyjmując stosowne szczepionki, podczas gdy wśród osób w wieku 45-59 lat robi to zaledwie co 5 osoba (21%).

Jednocześnie w tej kwestii mężczyźni i kobiety wydają się być zgodni - aż 36% z nich deklaruje przyjmowanie szczepionek przeciw chorobom egzotycznym.

Co warto wiedzieć o szczepieniach do krajów egzotycznych?

Kiedy się szczepić? Przede wszystkim istotne jest to, aby tematem szczepień zainteresować się kilka miesięcy przed planowaną podróżą. Niektóre szczepionki na wirusy tropikalne są podawane w odstępach czasowych np. w cyklu 0/1/6, czyli ostatnia dawka może być podawana pół roku po dawce pierwszej.

Rodzaj szczepień: Warto pamiętać, że rodzaj zalecanej szczepionki jest uzależniony od regionu, w którym planujemy spędzić czas, ale także od typu planowanego wyjazdu. Informacji o tym, jakie szczepionki powinniśmy przyjąć, udzieli nam lekarz specjalizujący się w medycynie podróżnej. Na terenie całej Polski jest wiele punktów szczepień, do których możemy się udać.

Koszt: Szczepienia na wirusy tropikalne są płatne. Ich cena się różni, natomiast planując pobyt np. w Azji powinniśmy być przygotowani na wydatek rzędu kilkuset złotych.

Szczepienia obowiązkowe i zalecane: w przypadku szczepień obowiązków należy posiadać przy sobie zaświadczenie potwierdzające przyjętą szczepionkę - może się zdarzyć, że nie mając go przy sobie, nie zostaniemy wpuszczeni na teren danego kraju. Istnieje również lista szczepień zalecanych, które nie są obowiązkowe, ale warto rozważyć je przed wyjazdem.

Wśród zalecanych szczepionek wymienia się te na:

błonicę, tężec i krztusiec;

wirusowe zapalenie wątroby typu A;

wirusowe zapalenie wątroby typu B;

dur brzuszny;

cholerę;

polio;

zakażenia meningokokowe;

żółtą gorączkę;

wściekliznę;

japońskie zapalenie mózgu;

kleszczowe zapalenie mózgu.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1006 Polaków w wieku od 18 do 65 lat oraz dodatkowo w grupie mieszkańców największych miast Polski (miasta powyżej 500 000 mieszkańców) N=300.