Wielu ekspertów jest zdania, że urlop powinien trwać przynajmniej dwa tygodnie. To wystarczający czas, by zapomnieć o obowiązkach i się zrelaksować. Inni są zdania, że trzytygodniowa przerwa od pracy to dopiero strzał w dziesiątkę. Pierwszy tydzień organizm przygotowuje się do odpoczywania, pozwala na wyhamowanie i przestawienie z trybu pracy na wypoczynek. Drugi tydzień to czas właściwego relaksu. W trzecim tygodniu organizm powoli zaczyna się mobilizować i przygotowywać do powrotu do pracy. Niezależnie od tego, na jak długi urlop się wybierasz, warto zadbać, by stan błogości towarzyszący wakacyjnemu wypoczynkowi został z Tobą na dłużej.

Śpiesz się powoli

Nerwowo zrywasz się z łóżka na dźwięk budzika? W pośpiechu jesz śniadanie, albo wybiegasz z domu bez niego? Poranek w takim chaosie nie wprowadza w dobry nastrój. Jak dobrze zacząć nowy dzień? Staraj się wstawać zawsze o tej samej porze - na tyle wcześnie, by spokojnie wziąć prysznic, spokojnie zjeść śniadanie i napić się kawy czy herbaty. Ubrania do pracy przygotuj dzień wcześniej, miej też spakowany komputer i naładowany telefon. Nic tak nie wytrąca z równowagi jak nerwowe poszukiwanie dokumentów, które wczoraj z pewnością zostawiłaś na stole…

Spacer o poranku?

Czemu nie! To pewne, że dawka ruchu na świeżym powietrzu ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Nie musi to być kilkukilometrowy jogging. W ciepłych miesiącach warto samochód zamienić na rower, albo chociaż kilka przystanków przejść na pieszo. Nawet w mieście słychać śpiew ptaków i można cieszyć się pięknem przyrody.

Dzień dla siebie

W natłoku codziennych obowiązków, nie zapominaj o sobie. Ustal jeden dzień w tygodniu, który spędzasz tylko sama ze sobą. Zaproś siebie na kolację, wyjdź do kina lub na zakupy. Możesz ten dzień przeznaczyć też na odwiedzenie salonu urody lub czytanie książki na łonie natury. Staraj się wtedy być offline. To tylko Twój czas! Takie odcięcie się od codziennych trosk daje przestrzeń na nowe pomysły, projekty i… marzenia.

Cenny kontakt

Social media i komunikatory umożliwiły nam utrzymywanie relacji na odległość. To wspaniałe rozwiązanie, gdy bliska nam osoba jest w innym mieście lub kraju. Natomiast przeglądanie instastories czy lajkowanie postów na Facebooku nie zastąpi spotkania w realu. Dlatego staraj się regularnie umawiać z przyjaciółmi i najbliższymi. Utrzymywanie bliskich relacji to dbanie o swój dobrostan psychiczny. Świadomość, że mamy z kim się śmiać, rozmawiać, dzielić troskami, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu w codziennym życiu.

Rytuał dla ciała

Wizyta w SPA to wspaniałe doświadczenie dla ciała i duszy. Dotyk masażysty czy fizjoterapeuty ma magiczną moc. Zmniejsza napięcie mięśni, obniża poziom stresu, pomaga się odprężyć i zrelaksować. Regeneruje nasze ciało, ale pozwala zredukować również zmęczenie psychiczne. Nawet jeśli nie masz możliwości regularnego korzystania z wizyt w gabinecie, poproś partnera o masaż karku czy pleców. Takim pielęgnacyjnym rytuałem może być też codzienna kąpiel lub prysznic. Woda w odpowiedniej temperaturze (letnia – wspaniale orzeźwi, ciepła – pozwoli się odprężyć) skutecznie poprawi samopoczucie.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Sanex.