1. Stosuj okulary przeciwsłoneczne

Podstawowym zadaniem okularów przeciwsłonecznych jest ochrona oczu przed zbyt intensywną ekspozycją na promienie UV. Jej skutki mogą być bowiem bardzo niebezpieczne dla narządu wzroku i nie ograniczają się wyłącznie do poczucia dyskomfortu. Oddziaływanie promieni UV na oczy może doprowadzić do pojawienia się dolegliwości, takich jak: ból, suchość oczu, pieczenie czy łzawienie. Promieniowanie to przyspiesza również rozwój zaćmy, może być przyczyną zmian (w tym nowotworowych) skóry powiek. Dlatego, aby właściwie chronić oczy, należy wybrać odpowiednie okulary przeciwsłoneczne. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest ich wybór pod okiem optyka niż sięganie po te powszechnie dostępne np. na straganach.

- Przy zakupie okularów chroniących przed słońcem należy zwrócić uwagę na dwa czynniki. Pierwszym jest to, czy zawierają filtry UV. Okulary powinny być również dobrze dopasowane do naszej twarzy, aby całkowicie zakrywały gałki oczne, unikając w ten sposób przedostania się do nich promieni słonecznych. Najmniej istotnym elementem powinien być w tym momencie sam wygląd okularów – komentuje dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspert kampanii #GodzinaDlaOka.

2. Rozsądnie korzystaj z klimatyzacji

Kiedy za oknem upał poszukujemy różnych sposobów na ochłodzenie. Jednym z nich jest korzystanie z klimatyzacji, np. w pokojach hotelowych czy podczas jazdy samochodem. Jednak to, co przynosi nam ulgę, niekoniecznie musi być korzystne dla naszych oczu.

- Urządzenia klimatyzacyjne nie tylko zmniejszają temperaturę powietrza, ale również obniżają jego wilgotność. Jeżeli wskaźnik ten będzie na zbyt niskim poziomie, wówczas występuje parowane wody z filmu łzowego w naszych oczach. Wtedy pojawić się mogą klasyczne dolegliwości związane z zespołem suchego oka – przekrwienie, poczucie piasku pod powiekami czy ból – komentuje dr n. med. Anna Groblewska.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z korzystania z klimatyzacji w czasie podróży czy wakacyjnego odpoczynku.

– Podstawową kwestią jest unikanie maksymalnego chłodzenia. Temperatura przy stosowaniu klimatyzacji powinna być maksymalnie o 6 stopni niższa od tej która jest na zewnątrz. Dzięki temu unikniemy szybkiej utraty wilgotności powietrza i lepiej będziemy chronić oczy – komentuje ekspertka.

3. Stosuj krople nawilżające

Niezależnie od tego, jak dużą wagę przykładamy do ochrony oczu, również w czasie wakacji są one narażone na wiele czynników, które mogą doprowadzić do wystąpienia dolegliwości związanych z zespołem suchego oka. Mówiąc wprost, w trakcie dnia lub pod jego koniec, oczy po prostu mogą poczuć się zmęczone, co zamanifestują nam dyskomfortem, bólem, zaczerwienieniem czy uczuciem suchości. Skutecznym i szybkim rozwiązaniem w tej sytuacji jest stosowanie tzw. sztucznych łez, czyli kropli nawilżających. Z badania #GodzinaDlaOka wynika, że ten sposób walki z dolegliwościami ocznymi jest najpopularniejszy wśród respondentów. Odpowiedź tę wskazało bowiem 55 proc. ankietowanych (pytanie z odpowiedziami wielokrotnego wyboru).

- W przypadku sztucznych łez dobrym rozwiązaniem jest stosowanie tych stworzonych bez konserwantów, na bazie naturalnych składników. Jednym z nich jest kwas hialuronowy, który naturalnie występuje w filmie łzowym – komentuje dr n. med. Anna Groblewska.

4. Chroń oczy przed piaskiem i zanieczyszczoną wodą

Podczas wyjazdów wakacyjnych szkodliwe dla naszych oczu mogą okazać się nie tylko promienie słoneczne czy klimatyzacja. W trakcie wypoczynku na plaży problemem mogą stać się m.in. drobinki piasku, które trafią do oczu podczas gry w siatkówkę, przy podmuchu wiatru czy podczas budowania zamków z piasku.

- Pierwszą barierą chroniącą przed zanieczyszczeniem oczu ciałem obcym mogą być okulary przeciwsłoneczne, które jednak nie dają 100 proc. skuteczności. Ziarenko piasku jest niewielkiej wielkości, dlatego łatwo może „odnaleźć drogę” do gałki ocznej. Wówczas należy przemyć oczy dużą ilością czystej wody lub soli fizjologicznej, aby wypłukać ciało obce – w większości przypadków takie rozwiązanie powinno być wystarczające. Jeśli dolegliwości nie ustąpią należy zgłosić się do okulisty – komentuje okulistka.

Innym zagrożeniem jest zanieczyszczona woda morska lub chlorowana – obecna w basenach, która może doprowadzić np. do podrażnienia i bólu oczu lub, w poważniejszych przypadkach, nawet bakteryjnego zapalenia spojówek czy rogówki. Dlatego warto wówczas pamiętać o stosowaniu okularów do pływania, które będą skuteczną barierą ochronną.