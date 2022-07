Dzień

Najcieplej w ciągu dnia jest w okolicach południa. W miarę możliwości starajmy się unikać słońca w godzinach 11-16. Ten czas najlepiej spędzić w zacienionym miejscu lub w domu czy biurze.

Aby uniknąć przykrych konsekwencji przegrzania powinniśmy szczególnie stosować się do zaleceń specjalistów. Nie ważne czy jesteśmy na tropikalnej plaży, w górach czy w betonowym mieście, zawsze należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. W okresie wysokich temperatur powinniśmy pić 2-3 litry wody dziennie, małymi łyczkami. Wypicie całej szklanki czy butelki naraz nie przyniesie zamierzonego efektu nawodnienia, ponieważ po chwili wydalimy wszystko z moczem. Do wody warto dodać np. cytrynę, brzoskwinię, truskawki czy miętę. Ważne jest również co jemy. Postawmy na świeże owoce i warzywa. To lekkie smakołyki, które również dostarczą płynów naszemu organizmowi.

Chłodny prysznic zawsze przynosi ulgę, dlatego w ciągu dnia warto zrobić sobie, oczywiście w ramach możliwości, 2,3 minutowe ochłodzenie. Podczas wysokich temperatur duże znaczenie ma też to w co jesteśmy ubrani. Nasz strój powinien być przewiewny, uszyty z naturalnych materiałów np. bawełny z certyfikatem jakości, lnu czy tencelu. Nieodłącznym elementem naszej letniej garderoby powinno być nakrycie głowy. Nie zapominajmy o tym!

Noc

Podczas upałów zwolnij z tempem życia. Więcej czasu odpoczywaj, wykonuj mniej prac fizycznych. Ważne by ten wypoczynek był jakościowy dla naszego organizmu i zdrowia. Szczególną uwagę zwróć na sen - ważne jest to, jak śpimy, jak również pod czym śpimy. W czasie upalnych nocy, otwarte okno i włączony nawilżacz już nie pomogą. Nocny odpoczynek pod samą poszewką czy kocem to nie jest to samo, co okrycie się miłą i przytulną kołdrą. Dlatego warto mieć w domu letnią kołdrę np. Topcool marki Wendre. Jej główną zaletą jest materiał, z którego została wykonana. Delikatna tkanina micro o specjalnym kształcie włókien doskonale odprowadza wilgoć, co pozwala uniknąć przegrzania i pocenia się. A dodatkowo zaprojektowane pikowanie zapobiega odkształcaniu i zmianom położenia wypełnienia. Kołdra szczególnie rekomendowana jest dla alergików, ponieważ została przystosowana do prania w pralce automatycznej co ułatwia utrzymanie higieny i świeżości. Czyste kołdry są wolne od roztoczy kurzu, pyłków i innych alergenów. Pamiętajmy by prać kołdry min. 2 razy w roku.

W nocy również powinniśmy zwrócić uwagę na materiały z jakich wykonana jest nasza piżama. Jedwab będzie doskonałym wyborem. Jest przewiewny, absorbuje wilgoć i ma właściwości oddychające. Jedwab jako tkanina potrafi "dopasować się" do pogody - latem chłodzi, zimą ogrzewa.