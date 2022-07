Reklama

Organizatorzy kampanii społeczno-edukacyjnej „W kobiecym interesie” apelują: „Zadbajmy razem o dostępność gabinetów dostosowanych do potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami, aby miały szansę na profilaktykę ratującą życie”. W trasę po Polsce rusza mobilny gabinet ginekologiczny, gdzie wszystkie kobiety, również te z niepełnosprawnościami będą mogły bezpłatnie wykonać szeroki pakiet badań ginekologicznych (m.in. usg, cytologia, test na HPV).

Lekarze od kilku lat, w związku z m.in. pandemią, ostrzegają, że odnotowują coraz więcej sytuacji, gdy kobiety wskutek przekładania lub odwoływania wizyt ginekologicznych czy zleconych badań, trafiają do nich z bardzo zaawansowanym stanem chorób. Kampania „W kobiecym interesie”, której inicjatorem jest Gedeon Richter Polska, od 2019 roku co roku przypomina Polkom o konieczności wykonywania regularnych badań ginekologicznych. W poprzednich edycjach kampania zwracała uwagę i wspierała kobiety w pokonywaniu różnych barier ograniczających wykonywanie przez nich badań – były to przede wszystkim wstyd czy strach. Tegoroczna edycja porusza kolejny ważny problem - kobiety z niepełnosprawnościami nawet jak chcą zrobić badanie to często nie mają gdzie. Aby mogły się przebadać, trzeba przede wszystkim stworzyć dla nich miejsca opieki dostosowane do ich potrzeb.

Tylko 158 gabinetów w całej Polsce

Partnerzy kampanii - Fundacja Kulawa Warszawa oraz Fundacja Avalon - stworzyli bazy gabinetów ginekologicznych dostępnych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Ich lista znajduje się na stronach www.dostepnaginekologia.pl oraz www.mapadostepnosci.pl i obejmuje w sumie 158 miejsc, w których mogą zbadać się pacjentki z niepełnosprawnościami. Niestety, brak jest na liście gabinetu, który spełniałby wszystkie parametry dostępności. Obie Fundacje stale przyjmują zgłoszenia nowych gabinetów.

- Badania ginekologiczne stresują wiele kobiet, mnie szczególnie, bo jestem osobą z niepełnosprawnością i plus size, a to, jak zdążyłam w swoim życiu usłyszeć, spory problem. Na jednej z wizyt usłyszałam od lekarza: „Nie da się, nie mamy podnośnika, nie dam rady Pani podnieść, no niby jak mam Panią zbadać?” To był trudny moment, w którym jako kobieta z niepełnosprawnością, która chce zadbać o swoje zdrowie, zostaję sama, bez wyjścia. Poza tym, panuje w Polsce przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami nie uprawiają seksu, a jak nie uprawiają seksu to po co je badać? To podwójna bzdura, gdyż osoby z niepełnosprawnościami uprawiają seks, a badać się powinna każda kobieta, niezależnie od tego, czy jest aktywna seksualnie, czy nie. Cieszę się, że w tym roku kampania „W kobiecym interesie” zwróciła uwagę na zdrowie nas, kobiet z niepełnosprawnościami, które mają do niego takie same prawo jak wszystkie kobiety w naszym kraju – mówi Renata Orłowska, „Zaniczka”, dokumentująca ważne tematy niepełnosprawności i równości na Instagramie.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Gedeon Richter Polska 64% kobiet z niepełnosprawnościami przyznało, że zdarzyło im się zrezygnować z wizyty przede wszystkim ze względu na brak dostosowania infrastruktury budynku lub odpowiedniego wyposażenia gabinetu ginekologicznego. Warto podkreślić, że kobiety z niepełnosprawnościami wskazały w badaniu, że poza infrastrukturą (46 %) i dostosowaniem wnętrza gabinetu do ich potrzeb (50 %), ważne są dla nich również profesjonalne nastawienie personelu medycznego (56 %) oraz empatyczny sposób komunikacji (49 %)1.

- Opieka ginekologiczna nad pacjentką z niepełnosprawnością nie jest tylko wyzwaniem medycznym,

ale również psychologicznym. Pacjentki, które przyjmuję w gabinecie często potrzebują większego i czujniejszego zaangażowania personelu medycznego, aby czuły się komfortowo. Dobra komunikacja między lekarzem a pacjentem jest tu kluczowa, ale bywa trudniejsza, gdy pacjentka nie słyszy lub nie widzi. Dostosowanie gabinetu do potrzeb pacjentek nie jest trudne, bo na rynku jest wiele rozwiązań, które mogą nas wesprzeć, np. możliwość zdalnego zaangażowania tłumacza Polskiego Języka Migowego - mówi Joanna Bonarek-Sztaba, ginekolożka.

Pierwszy gabinet rusza w Polskę już w lipcu

W ramach kampanii „W kobiecym interesie” stworzony został pierwszy mobilny gabinet ginekologiczny dostosowany do potrzeb kobiet z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. ruchu, wzroku czy słuchu). Jest on wyposażony w:

podnośnik i wózek rehabilitacyjny,

odpowiednią przestrzeń manewrowa,

przeszkolony personel pomocniczy, w tym asystent medyczny,

tłumacza polskiego języka migowego (online),

niezbędne dokumenty i formularze przetłumaczone na alfabet Braille’a,

niezbędne dokumenty i formularze przetłumaczone na polski język migowy,

pętlę indukcyjną.

- Jestem już po badaniu w mobilnym gabinecie i „dało się”, zostałam przebadana jak każda kobieta, dzięki podnośnikowi weszłam na fotel ginekologiczny, co było dla mnie bardzo ważną sprawą, gdyż to kolejny krok w kierunku normalizacji funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Polsce – dodaje Renata Orłowska.

Mobilny gabinet ruszy w Polskę w lipcu br., a w nim w ramach akcji bezpłatnych badań zrealizowany zostanie cykl konsultacji z bezpłatnym pakietem badań ginekologicznych (USG ginekologiczne, cytologia oraz test na obecność wirusa HPV, badanie piersi). Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet odbędzie się w 3 województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskich i wielkopolskim.

Informacje o tym, gdzie dokładnie odbywają się badania i jak się na nie zapisać, znajdują się na stronie www.wkobiecyminteresie.pl. Na stronie można znaleźć również informacje o udogodnieniach dla pacjentek z niepełnosprawnościami.

1 Raport „Profilaktyka zdrowia kobiet”, zrealizowany przez Mobile Institute na zlecenie Gedeon Richter Polska, marzec 2022 r.

2 Badanie zrealizowane przez Instytut ARC Rynek i Opinie na zlecenie Gedeon Richter Polska, maj-czerwiec 2022 r. CAWI,

N= 201 kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu. Badanie zrealizowane we współpracy z Fundacjami: Avalon, Kulawa Warszawa i Integracja, Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Związkiem Niewidomych.

3 Liczba gabinetów zarejestrowanych w ogólnopolskich bazach gabinetów dostępnych dla kobiet z niepełnosprawnościami na stronach dostepnaginekologia.pl oraz mapadostepnosci.pl, dane z lutego 2022 r.