Ślub wymaga wyjątkowej oprawy, a co za tym idzie również nietuzinkowego upominku. To ważne wydarzenie dla całej rodziny, dlatego coraz częściej jej członkowie poszukują pomysłów na podarowanie prezentu, pozwalającego doświadczyć wspaniałych przeżyć. Co najchętniej chciałaby otrzymać młoda para, pokazują wyniki badania.

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń "Jak Polacy dobierają prezenty do okazji", co trzeci Polak wskazał, że dobrym pomysłem dla młodej pary jest lot widokowy samolotem lub balonem – 47%, sesja zdjęciowa – 22%, weekend w SPA dla dwojga – 18%, voucher do ekskluzywnej restauracji – 13%. Coraz częściej Polacy idą z duchem czasu i wręczają prezenty w formie emocji lub vouchery (22%). Reklama - Wybierając upominek na ślub, ważne, aby kierować się upodobaniami osób, które chcemy obdarować i miło zaskoczyć. Należy odpowiednio dostosować poziom aktywności atrakcji do wieku, zdrowia i fizycznych możliwości odbiorców. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że atrakcja, którą wybierzemy sprawi obdarowanym prawdziwą radość i pozostawi po sobie piękne wspomnienia na wspólne lata – podpowiada Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń. Jak wynika z badania, upominki dla większości osób są symbolem miłego gestu (38%) oraz mają po prostu sprawiać przyjemność (29%). Dla mniejszości mają jakąś symbolikę (14%) albo mają podtekst kulturowy (19%). Aż 59 % deklaruje, że nie wręcza prezentów ze względu na symbolikę. Przez prezenty chcemy przede wszystkim okazać miłość, uszczęśliwić kogoś (33%) i chcemy aby dana osoba poczuła się wyjątkowo (29%), chcemy również czasami okazać wdzięczność (23%). Idealny prezent powinien zaskoczyć odbiorcę (29%), sprawić radość (23%) i być indywidualnie dopasowany (23%). Kto lepiej dobiera prezenty, zdania są podzielone. W przypadku kobiet prezenty są bardziej przemyślane i indywidualnie dopasowane (31%), ponieważ kobiety planują je z wcześniejszym wyprzedzeniem (21%), a w przypadku mężczyzn są one zazwyczaj droższe (26%) i bardziej kreatywne (22%). Najważniejszą cechą prezentu jest element zaskoczenia, tak deklaruje 39% ankietowanych oraz uszczęśliwienie odbiorcy - 31%. Przede wszystkim nie wolno dawać prezentów sugerujących zadbanie o zdrowie lub wygląd (39%) oraz sugerujących zmianę przekonań (23%). Reklama Prezenty materialne są opatrzone ryzykiem zarówno w postaci przesądów, do których podchodzimy zazwyczaj z przymrużeniem oka, jak również ryzykiem braku trafienia w gust osoby, którą chcemy obdarować. Dlatego coraz częściej zamiast materialnych upominków decydujemy się na prezenty w formie przeżyć, które są silnym nośnikiem wspomnień, co sprawia, że na dłużej pozostają w pamięci i stają się podstawą pięknych wspomnień na lata. Skok ze spadochronem, przejażdżka Ferrari, pierwsza własnoręcznie zrobiona biżuteria pod okiem instruktora czy piękne zdjęcia, zrobione po profesjonalnym warsztacie z fotografem – takie wspomnienia pozostają na zawsze.