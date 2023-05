Srebrne Tsunami kontra Generacja Z

W większości dokumentów dotyczących polityki senioralnej osoby starsze to te, które ukończyły 60 rok życia. Według GUS w 2021 roku prawie 10 milionów Polaków należało do tej grupy wiekowej, co stanowiło około 25 proc. populacji kraju. Na rynku konsumenckim coraz więcej mówi się o zjawisku „srebrnego tsunami”, czyli o rosnącej populacji osób w wieku co najmniej 55 lat i tym, jak jej potrzeby i przyzwyczajenia redefiniują wiele biznesów. Z drugiej strony coraz ważniejszą rolę gospodarczą odgrywa pokolenie Z, czyli osoby do 25 roku życia wychowane w erze cyfryzacji i powszechnego dostępu do internetu. Społecznym i ekonomicznym wyzwaniem jest pogodzenie potrzeb obu tych grup.

- Od rozpoczęcia działalności naszej platformy w 2020 roku 12 proc. umów leasingu lub wynajmu samochodów zostało zawartych przez osoby w wieku 55 lat i wyższym. Tym, co obecnie wyróżnia tę grupę, jest znacznie większe zainteresowanie droższymi samochodami, a długotrwała inflacja zdaje się pogłębiać tę różnicę. W tym roku klienci, którzy mają 55 lat i więcej, wybierali auta droższe o średnio 13 proc. niż pokolenie Z. Przewidujemy, że ze względu na brak zobowiązań w postaci kredytu hipotecznego, brak dzieci na utrzymaniu, a przede wszystkim akumulację kapitału w poprzednich dekadach, pozycja najstarszej grupy na rynku konsumenckim będzie w najbliższych latach jeszcze mocniejsza – mówi Tomasz Otto, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu PKO Leasing odpowiedzialny za rozwój platformy Automarket.pl

Doświadczeni kierowcy chętnie wybierają hybrydy, automaty i… Toyoty

Najpopularniejsze marki wśród klientów 55+, którzy skorzystali z finansowania auta na Automarket.pl, to Hyundai, Toyota i Opel, stanowiące odpowiednio 17 proc., 14 proc. i 13 proc. ich wyborów od początku działalności platformy. Młodzi kierowcy prawie dwa razy częściej wybierali Ople (24 proc.), ale zdecydowanie rzadziej Toyoty, na które zdecydowało się tylko 3 proc. z nich. Odwrotnie jest z Fordami – auta tej marki sfinansował co 10 przedstawiciel pokolenia Z i tylko 2 proc. osób mających 55 lat i więcej.

- Różnice w preferencjach naszych najstarszych i najmłodszych klientów dotyczą także najchętniej wybieranych modeli oraz konfiguracji samochodów. Starsi konsumenci znacznie częściej decydują się na napęd hybrydowy, który wybierało 7 proc. z nich. Dla porównania, taki rodzaj napędu wybrało tylko 2 proc. klientów do 25 roku życia. Doświadczeni kierowcy chętniej decydują się także na auta z automatyczną skrzynią biegów. Może to też świadczyć o większej zamożności tej grupy, ponieważ bardziej zaawansowane rozwiązania zazwyczaj podnoszą cenę samochodu – wskazuje Tomasz Otto.

Większy komfort, względy bezpieczeństwa czy podwyższona konstrukcja, dzięki której wygodniej wsiada się do auta – to tylko niektóre z zalet samochodów typu SUV, które mogą docenić osoby starsze. Dane z platformy Automarket.pl potwierdzają, że klienci w wieku 55+ najchętniej ze wszystkich przedziałów wiekowych decydują się na takie pojazdy, ponieważ wybrało je aż 32 proc. tej grupy klientów. Młodzi kierowcy sięgają po nie rzadziej, ponieważ SUV-a wybrało tylko 10 proc. z nich. Preferencje dotyczące charakterystyki auta to niejedyny kluczowy aspekt przy wyborze odpowiedniej oferty. Ważne jest również odpowiednie finansowanie, najlepiej takie, które w obliczu rosnących cen naprawy pojazdów zabezpieczy dostęp do sprawdzonego serwisu w cenie miesięcznej raty.

Finansowanie zakupu samochodu nawet do „osiemdziesiątki”

Grupa osób w wieku 55+ oraz zawężona – 65+, czyli w wieku poprodukcyjnym, z roku na rok jest coraz liczniejsza. Odpowiedź na jej motoryzacyjne potrzeby będzie w najbliższych latach stanowiło wyzwanie, przed którym stanie cała gospodarka. Odpowiednie przygotowanie produktów finansowych może natomiast okazać się kluczowe dla realizacji tych potrzeb, także w zakresie sprzedaży i finansowania samochodów.

- Zdajemy sobie sprawę, że procesy demograficzne podążają w tym kierunku, że osób w „srebrnym wieku”, nie tylko wśród naszych klientów, będzie z czasem coraz więcej. Najstarszy kierowca, który wybrał finansowanie na naszej platformie, w wieku 77 lat, zdecydował się na 36-miesięczny leasing Hyundaia i20. W pełni skorzystał więc z preferencyjnego limitu wieku na zakończenie umowy finansowania pojazdu, wynoszącego obecnie aż 80 lat - dodaje.