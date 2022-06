Smukła sylwetka, pełnia zdrowia i dobra kondycja to zaledwie wstęp do listy korzyści wynikających ze zmiany nawyków żywieniowych. Jednak samo zmniejszenie porcji lub zastąpienie ich innymi produktami nie będzie skutkowało spadkiem masy ciała, jeśli w codziennej diecie nie uwzględnimy ujemnego bilansu kalorycznego. Tak zwana redukcja, choć kluczowa do osiągnięcia dietetycznych celów, nieumiejętnie wprowadzana lub zbyt restrykcyjna, może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia. Z jakimi konsekwencjami wiąże się zbyt uboga dieta?

Pokarm dla mózgu Reklama Szacuje się, że mózg zużywa aż 20% naszego dziennego zapotrzebowania energetycznego. Odpowiednio zbilansowana dieta to paliwo dla umysłu, natomiast wprowadzenie dietetycznych restrykcji bardzo często skutkuje pogorszeniem zdolności poznawczych i myślowych. Czynności, które wcześniej nie sprawiały najmniejszych problemów, nagle mogą stanowić spore wyzwanie: – Trudności ze skupieniem i pamięcią to jeden z pierwszych sygnałów, jakie daje wygłodniały organizm – mówi dietetyczka Kukuła Healthy Food, Natalia Chybzińska – Niedobór podstawowych składników mineralnych, witamin i kwasów tłuszczowych uniemożliwia utrzymanie koncentracji na stałym poziomie. To pierwsze z ostrzeżeń organizmu, którego nie należy ignorować. Odwrotny efekt odchudzania W wielu przypadkach restrykcje żywieniowe skutkują szybkim powrotem do wagi wyjściowej. Radykalna dieta uboga w składniki odżywcze prowadzi do spowolnienia metabolizmu: Reklama – Chroniczny deficyt kaloryczny wprowadza organizm w stan przetrwania, który musi zaadaptować się do kryzysowych warunków. Metabolizm zwalnia, a liczne zaburzenia gospodarki metabolicznej i hormonalnej prowadzą w konsekwencji do przybierania na wadze – objaśnia dietetyczka. Reklama ”Odzyskane” kilogramy to udręka wielu osób, które podczas trwania diety nie dostarczały swojemu organizmowi substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Widoczne skutki ubogiej diety Zbyt szybka redukcja masy ciała wpływa negatywnie nie tylko na pracę organizmu, lecz również wygląd zewnętrzny. ograniczenie produktów zawierających witaminy i minerały skutkuje osłabieniem nie tylko stanu skóry, na której może pojawić się trądzik lub wysuszenie, ale również włosów i paznokci, które stają się łamliwe. osłabiając stan skóry, włosów oraz paznokci, które stają się łamliwe, a na skórze może pojawić się trądzik lub znaczne wysuszenie. Droga do wymarzonej sylwetki wcale nie musi być pełna ograniczeń, a utrata kilogramów nigdy nie powinna odbywać się kosztem zdrowia. Deficyt kaloryczny należy wprowadzać stopniowo, najlepiej po konsultacji ze specjalistą, który dopasuje dietę w oparciu o potrzeby i cele osób pragnących rozpocząć dietetyczną przygodę. Chcąc zredukować masę ciała, należy pamiętać, że niezwykle ważne jest tutaj tempo redukcji oraz cel, jaki sobie wyznaczyliśmy. Przy zdrowej utracie kilogramów zakładamy redukcję 0,5 – 1kg masy ciała na tydzień. Przy tak ustalonych założeniach spada ryzyko późniejszego efektu jojo, niedożywienia organizmu i spowolnienia metabolizmu podczas trwania okresu redukcji. Po dotarciu do wyznaczonego celu należy pamiętać o stopniowym wychodzeniu z redukcji w którym bez problemu pomoże dietetyk.