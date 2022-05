W związku z powiększeniem rodziny ponad połowa (55%) Polaków urządza osobny pokój dla malucha, a 43% szykuje specjalny kącik w swojej sypialni. Dla co czwartej osoby ciąża oznacza przeprowadzkę do większego mieszkania. Raport marki wnętrzarskiej VOX stworzony we współpracy z agencją Elephate przybliża współczesne życie rodzinne Polaków.

Jedna trzecia dzieci bez własnego pokoju

Swój pokój posiada dwie trzecie maluchów i nastolatków. Pozostałe osoby dzielą pokój z rodzeństwem (16%), mają swój kącik w sypialni rodziców (8%) lub innym pomieszczeniu (6%). Prywatnej przestrzeni najczęściej pozbawione są kilkulatki. Główną przyczyną jest niesprzyjająca sytuacja mieszkaniowa – rodzice starają się oszczędzić na zakup większego lokum.

Co robimy razem, a co osobno?

Gdy Polacy spędzają czas z dziećmi w domu, najczęściej rozmawiają, czytają książki i bawią się zabawkami. Ulubioną czynnością samych rodziców są jednak wszelkie gry: planszówki, klocki czy puzzle. Choć do rodzinnych aktywności najczęściej służy nam salon, czyli nasze ulubione pomieszczenie, obecność dzieci da się odczuć wszędzie – od łazienki, aż po biuro rodzica. To wspólny dom – pisze jeden z badanych.

Kiedy dzieci są same w domu, najczęściej bawią się, oglądają kreskówki i seriale oraz grają w gry wideo. Goszczą także kolegów. 41% rodziców przyznaje, że znajomi ich pociech wpadają w odwiedziny raz lub nawet kilka razy w tygodniu.

Ufamy, czy sprawdzamy?

Zdaniem większości (84%) Polaków rodzic może kontrolować, czym zajmuje się jego podopieczny. Prawie tyle samo (82%) osób uważa przy tym, że dziecko ma prawo do prywatności w każdym wieku. Oczekujemy, aby dzieci pomagały w domowych obowiązkach i towarzyszyły nam w trakcie codziennych czynności, ale nie wymagamy ich obecności podczas wizyt gości.

Rola dziadków i zwierząt

Jak pokazuje raport, wielopokoleniowa rodzina jest coraz rzadszym zjawiskiem. Tylko 13% Polaków deklaruje, że ich dzieci mieszkają z dziadkami. Większość przyznaje jednak, że dzieci często spotykają się z dziadkami (56%) lub czasem się z nimi widują (27%).

Ważnym elementem życia są również czworonożni członkowie rodziny. Ze zwierzęciem wychowuje się aż 71% dzieci, z czego dwie trzecie zajmuje się ukochanym pupilem na co dzień.

O badaniu: anonimową ankietę wypełniło 1107 rodziców dzieci do 16. roku życia. Kwestionariusz zawierał pytania otwarte oraz zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru. Badanie przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca 2021 roku. Jest ono częścią akcji „Dziecko w domu”, która obejmuje również publikację darmowego e-booka z poradami dla rodziców, a także premierę nowej kolekcji mebli młodzieżowych.