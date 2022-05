- Coraz więcej liderek jest obecnych na rynku. Ja akurat reprezentuję branżę przemysłową i zauważam, że bardzo doceniane są obecnie cechy, kompetencje, które wnoszą kobiety – mówi agencji Newseria Biznes Beata Syczewska. – Mówię o umiejętności budowania zespołów, motywowania i doceniania pracowników, bo pracownik, który czuje się doceniony i który czuje, że wnosi wartość do organizacji, przyczynia się też do jej sukcesu, tak że jest to bardzo ważne. Firmy teraz zdają sobie z tego sprawę i inwestują w kobiety liderki.

Według danych GUS udział kobiet w polskim rynku pracy wynosi ponad 40 proc. Mimo to odsetek pań na stanowiskach prezesów jest ponaddwukrotnie niższy (19,5 proc.). Wśród członków zarządu wynosi on 25 proc. Przykładowo wśród spółek notowanych na GPW tylko 6 proc. ma prezesa kobietę (badanie Dun & Bradstreet na podstawie danych KRS za 2021 rok). Coraz więcej firm wdraża jednak programy, które mają promować zatrudnienie kobiet.

– W Polsce jak najbardziej kultura organizacyjna wspiera różnorodność, inkluzywność, wiele organizacji ma to wpisane w strategię. Jest to bardzo ważne, żeby wspierać kobiety w rozwoju i w osiąganiu kompetencji liderskich – mówi dyrektorka Dywizji Robotyki ABB w Polsce. – Kobiety wnoszą ogromną wartość i trzeba dawać przestrzeń do rozwoju różnorodności i budowania poczucia przynależności do organizacji, niezależnie od płci, wieku czy wykształcenia.

Pozytywne zmiany widać także w przemyśle. Z badania „Kobieta w branży przemysłowej” przeprowadzonego przez HRK wynika, że 34 proc. firm deklaruje wzrost zatrudnienia kobiet na stanowiska specjalistyczne, inżynierskie i naukowo-techniczne, a 26 proc. – na stanowiskach wyższego szczebla. Mimo chęci zatrudniania 71 proc. badanych firm wskazało, że ma trudności w rekrutacji kobiet na stanowiska specjalistyczne, naukowo-techniczne czy inżynierskie. W przypadku rekrutacji kobiet na wysokie stanowiska trudności dostrzega 46 proc. firm.

Dziś 71 proc. pań zatrudnionych w firmach sektora przemysłowego pracuje w takich obszarach jak administracja, księgowość, finanse, HR, szkolenia, marketing, logistyka i obsługa klienta. Zaledwie 29 proc. pracuje w obszarach produkcji, montażu i nadzoru jakości. Eksperci wskazują, że zawody techniczne wciąż są zdominowane przez mężczyzn, na co wpływają m.in. panujące stereotypy, że kobiety nie sprawdzają się w rolach technicznych, ale też przekonanie pań o niedostatecznych kompetencjach.

– Ogromną rolę odgrywają tu kobiety, które odniosły jakiś sukces w organizacjach. One są świetnym wzorcem dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę, pokazują, jaką drogę należy przebyć, i są ogromnym motywatorem – mówi Beata Syczewska. – Polskie firmy jak najbardziej potrzebują liderek i jestem bardzo zadowolona, bo obserwuję, że coraz aktywniej i coraz śmielej kobiety sięgają po te funkcje.

Zdaniem ekspertki kobiety nie powinny ze sobą rywalizować. Solidarność w tym środowisku jest bardzo ważna.

– To jest bardzo ważne, żebyśmy się nawzajem promowały i wspierały, a wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, które w Polsce są i bardzo dobrze prosperują w kontekście wspierania kobiet, są dowodem na to, że kobiety potrafią się zjednoczyć, dzielić się swoim doświadczeniem i wyciągać do siebie pomocną dłoń – mówi przedstawicielka ABB w Polsce.

Wiele przykładów pokazało już, że jako szefowe kobiety z powodzeniem piastują odpowiedzialne funkcje, doskonale radzą sobie w sytuacjach kryzysowych i skuteczniej łagodzą konflikty. Korzyści wynikających ze zróżnicowania płci w zespołach jest znacznie więcej.

– Z jednej strony mówimy właśnie o innowacyjności, która wchodzi w momencie, kiedy mamy zespoły różnorodne, osoby o różnych punktach widzenia. To jest bardzo ważne, żeby organizacje mogły się rozwijać. Mówimy też o różnych sposobach pokonywania barier w organizacjach – mówi Beata Syczewska.