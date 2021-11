- Post przerywany często kojarzy się z dietą, choć tak naprawdę wcale nią nie jest. W rzeczywistości jest wygodnym i elastycznym sposobem odżywiania, często z uwzględnieniem deficytu energetycznego — to dzięki temu możemy zrzucić niechciane kilogramy. Bardzo ważne jest przygotowywanie zbilansowanych posiłków — bogatych w makroskładniki, witaminy, składniki mineralne — oraz systematyczność. Podstawową zasadą postu przerywanego jest bowiem zmieszczenie się w oknie żywieniowym. Nie jest to rozwiązanie dla każdego, gdyż z jednej strony może dać pozytywne rezultaty, z drugiej – spowodować złe samopoczucie i zwiększyć łaknienie. Rozpoczęcie postu przerywanego powinno być poprzedzone konsultacją z dietetykiem, bądź lekarzem – mówi Katarzyna Lechnik, dietetyk cateringu Pomelo.

Reklama

Model żywienia Intermittent fasting ma wiele odmian i jest elastyczny, co oznacza, że każdy z wariantów można dopasować i zmodyfikować pod siebie. Najpopularniejsze posty to m.in. 16/8, 18/6, 20/4. W opcji 16/8, pościmy przez 16 godzin, a kolejne 8 godzin spożywamy posiłki, np. jeśli zjemy ostatni posiłek o 18:00, to śniadanie można już zjeść o 10:00. Wybierając odmianę 18/6, przez 18 godzin w ciągu doby pościmy, a przez 6 możemy jeść, np. kiedy zjemy ostatni posiłek o 18:00, to kolejny wypada na drugi dzień na godzinę 12:00. Trzecim, najczęściej wybieranym wariantem postu przerywanego, jest 20/4, czyli post trwa 20 godzin, a okres jedzenia tylko 4, tzn. w ciągu doby posiłki spożywa się jedynie przez okres 4 godzin, np. między 13:00 a 17:00. Każdy z wariantów zakłada możliwość picia wody i innych napojów o zerowej kaloryczności w godzinach, w których należy powstrzymywać się od posiłków.

- Posiłki w Intermittent fasting (IF) powinny być wysokoodżywcze i odpowiednio zbilansowane. W jadłospisie należy uwzględnić owoce, warzywa, pełnoziarniste węglowodany, chude źródła białka z dodatkiem zdrowych tłuszczów. Obecnie coraz więcej konsumentów nie ma czasu na gotowanie i trzymanie się zasad zdrowego odżywiania. Diety pudełkowe są więc idealnym rozwiązaniem – jednocześnie dostarczają ważnych mikroskładników, witamin i minerałów. Intermittent fasting można łączyć z dowolną dietą, w tym wegańską, wegetariańską, bezglutenową – dodaje Katarzyna Lechnik.

Post przerywany, niezależnie od modelu, wymaga dużej determinacji i systematyczności. Mimo zbilansowanej diety, nie jest to jednak sposób odżywania, na który może pozwolić sobie każdy z nas. Zrezygnować powinny z niego, m.in. dzieci i młodzież, kobiety w ciąży i karmiące, osoby ciężko pracujące fizycznie, osoby z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, hormonalnej, a także osoby z chorobami nerek i wątroby.

Tym, co zdarza się nagminnie u osób, które decydują się na ten sposób żywienia, jest tzw. podjadanie. W poście przerywanym mamy większą kontrolę nad sięganiem po przekąski. Sposób odżywiania, w którym robimy tzw. okienka żywieniowe, to także źródło wielu innych korzyści, m.in. oszczędności czasu, utraty masy ciała przy doborze odpowiedniej kaloryczności i dobrego samopoczucia.