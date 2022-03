Badanie zrealizowane przez Dailyfruits pokazało zależność między długością stażu pracy a chęcią jej wykonywania stacjonarnie. Z badania można także wyciągnąć wniosek, że generalnie im dłużej pracujemy w strukturach biurowych organizacji, tym bardziej cenimy korzyści, z jakich możemy skorzystać. Z tego powodu aż 50% osób pracujących w biurze ze stażem ponad 10 lat preferuje biuro niż pracę na home office. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pracowników o krótszym stażu, do 3 lat i w przedziale między 3 lata i mniej niż 10 lat. Wśród tych pracowników tylko 1/3 woli pracować w biurze niż zdalnie. Badanie pokazało także, że pracownicy z najkrótszym stażem, czyli do 3 lat, są najbardziej elastyczni. Aż 28% respondentów tej grupy deklaruje, że może zarówno pracować w domu, jak i w biurze.

Dla co drugiego pracownika uczestniczącego w badaniu ważny jest społeczny aspekt pracy w biurze, który pozwala na bezpośrednie kontakty, budowanie atmosfery i aktywne dzielenie się wiedzą.

Za co cenimy pracę w biurze?

Wśród najważniejszych zalet pracy w biurze wymienianych przez respondentów znalazła się: atmosfera, spotkania integracyjne, spotkania przy kawie i wspólne posiłki, czyli elementy, których wciąż brakuje im na home office. Z odpowiedzi ankietowanych pracowników wynika także, że cenimy infrastrukturę i funkcjonalność, jaką daje biuro np. dostęp do sprzętu, jak większy monitor czy szybszy internet, dostępność sal konferencyjnych oraz dobrze zaaranżowaną przestrzeń biurową. Lubimy także biuro za dostępne w nim benefity, jak na przykład owoce czy inne zdrowe przekąski, które może zaoferować nam pracodawca, stacjonarne eventy i szkolenia.

- Nasze badanie pokazało co najbardziej cenimy w pracy stacjonarnej i co nam najbardziej w niej przeszkadza. Okazało się, że przyjazne środowisko pracy w biurze budują przede wszystkim ludzie, ale także eventy integracyjne oraz wspólne posiłki i aktywności sportowe. Wielu pracodawców reagując na potrzeby pracowników w tym obszarze poszukiwało rozwiązań, które pomogłyby integrować rozproszone zespoły i budować relacje także na linii pracownik – pracodawca. Część organizacji wykorzystała do tego na przykład rytuał przygotowywania i spożywania wspólnych posiłków organizując dla pracowników life cooking online czy firmowe śniadania – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Z perspektywy kilkunastu miesięcy funkcjonowania w przedłużającej się pandemii okazało się, że biuro jako miejsce pracy mimo swoich wad związanych na przykład z uciążliwymi dojazdami, czy z poczuciem bezpośredniego kontrolowania przez szefa, pełni w naszym życiu istotną funkcję społeczną. Poranna kawa w firmowej kuchni, codzienne rytuały związane ze spożywaniem posiłków oraz różne benefity biurowe sprzyjają wyborowi pracy w trybie stacjonarnym.

Płeć też ma znaczenie w wyborze preferowanego modelu pracy

Badanie „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują Polscy pracownicy” pokazało także, że to głównie mężczyźni wolą pracować w biurze. Jak wynika ze złożonych przez nich deklaracji aż 55% panów preferuje pracę w biurze niż na home office. Tylko 6% zapytanych mężczyzn woli home office niż pracę stacjonarną. W przypadku zapytanych kobiet, tylko co czwarta zadeklarowała, że woli pracę w biurze niż na home office. Różnica dotycząca wyboru modelu pracy ze względu na płeć może wynikać na przykład z większej ilości obowiązków domowych, które zazwyczaj mają kobiety, szczególnie pracujące mamy.

Zarówno badanie Dailyfruits, jak inne badania i raporty ukazujące się w ciągu ostatniego roku pokazują, że coraz więcej z nas odczuwa skutki „cyfrowego zmęczenia” w życiu zawodowym. Rosnący syndrom wypalenia zawodowego wśród pracowników, przedłużająca się w wielu organizacjach praca zdalna bez rzeczywistego kontaktu z biurem odbija się na kreatywności pracowników, a to może oznaczać dla pracodawców kolejne wyzwania.