Według analizy serwisu Dobrymechanik.pl z listopada 2021, udział kobiet wśród kierowców umawiających się do warsztatu online był o 33% wyższy w stosunku do rezerwujących termin telefonicznie. Kobiety są też bardziej lojalnymi klientami i duże znaczenie ma dla nich poziom obsługi klienta.

Ogólnie rzecz biorąc: ponad 46% osób umawiających się do warsztatu za pomocą internetowego kalendarza to kobiety. To o jedną trzecią częściej w stosunku do umawiania się za pomocą telefonu - tutaj kobiety stanowią tylko 34,8%.

Polscy kierowcy coraz częściej wybierają umawianie wizyt w warsztatach przez Internet. W listopadzie tego roku na wspominanym portalu w taki sposób termin u mechanika zarezerwowało o 59,6% więcej osób w stosunku do analogicznego miesiąca w 2020 roku.

- Widzimy, że kobiety są bardziej otwarte na innowacje i chętniej umawiają się online od mężczyzn. Może to wynikać z przyzwyczajenia do tego sposobu umawiania się w innych branżach np. kosmetycznej czy turystycznej. Drugim powodem mogą być obawy części użytkowniczek o stereotypowe podejście w niektórych warsztatach do kobiet. Jak pokazały nasze badania, dla kobiet, częściej niż dla mężczyzn, istotne jest, jak inne użytkowniczki oceniają obsługę klienta w danym warsztacie - powiedział Filip Goździewicz, członek zarządu DobryMechanik.pl.

Z badania wynika, że 45,1% kobiet ma pełną wiedzę na temat części i zakresu napraw, który został wykonany w ramach wizyty. Ponad połowa z nich ocenia warsztat głównie na podstawie poziomu obsługi klienta i kosztów naprawy. Analogicznie 61,6% mężczyzn deklaruje, że zna dokładnie ceny i producentów wymienianych części oraz zakres napraw w ramach wizyty.

Dane pokazują także, że kobiety rzadziej zmieniają warsztat. W ciągu ostatnich 3 lat tylko 29,2% z nich zmieniło serwis, w którym naprawia swoje auto. W tym samym czasie warsztat zmieniło 40,6% ankietowanych mężczyzn.

- Dla kobiet kluczowe jest zaufanie do serwisu, dlatego zazwyczaj są mniej skłonne do zmiany dotychczasowego. Cenią sobie również wygodę oraz oszczędność czasu, stąd większa skłonność do umawiania wizyt za pośrednictwem Internetu - powiedziała Iwona Kornatko, współwłaścicielka warsztatu Morela Serwis w Łomiankach oraz właścicielka bloga warsztatnaobcasach.pl