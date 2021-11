Według sondażu przeprowadzonego przez markę Wendre na ogólnopolskiej grupie 1000 osób, 74% respondentów twierdzi, że kołdrę należy wymieniać co 4 lata lub częściej. Niestety te deklaracje nie zgadzają się ze średnim czasem użytkowania. W większości przypadków człowiek używa tej samej kołdry przez około 9 lat! Nowa pościel kupowana jest najczęściej ze względu na zbyt długi czas użytkowania lub konieczność, wynikającą ze zniszczenia lub zalania. Jednak jej wymiana powinna być dokonywana znacznie częściej.

Reklama

Wymiana pościeli – dlaczego jest bardzo ważna

Jak podaje Journal of Dermatological Science, przeciętny człowiek, każdego dnia traci 500 milionów komórek skóry. Dużą część z nich możemy znaleźć w naszych łóżkach. Podczas snu, ciało poci się, naskórek się łuszczy, a włosy wypadają. Stają się idealną pożywką dla roztoczy. Te mikroorganizmy wywodzące się z rodziny pajęczaków uwielbiają ciepłe i wilgotne miejsca. Takie warunki panują właśnie w pościeli. Czy mogą mieć one wpływ na stan naszego zdrowia i samopoczucia? Opowiedz na to pytanie jest twierdząca.

Brak regularnej wymiany poszewek, kołdry i poduszek naraża skórę na kontakt z bakteriami, grzybami i wirusami. To z kolei może prowadzić do rozwinięcia się takich schorzeń jak, kontaktowe zapalenie skóry, trądzik lub egzema. Dzieje się tak, ponieważ nagromadzony brud, olejki do twarzy, pot i włosy, znajdujące się na poszewkach, z powrotem przenoszone są na skórę. Co więcej, mogą one przesiąkać przez powłoczkę i gromadzić się na poduszkach, pozostawiając żółte plamy na powierzchni. Substancje te zatykają pory, nasilają wykwity u osób o wrażliwej skórze i powodują przebarwienia. Na poszwach osiadają także roztocza kurzu domowego, które zaostrzają, a nawet wywołują nowe alergie. Nie zapominajmy o kołdrze, w której wnętrzu także można znaleźć mikroskopijne nieczystości. Jej poszycie, wskutek oddziaływania potu z czasem przybiera intensywny żółty kolor, a zapach ulega zmianie. Wypełnienie zaś traci na sprężystości i zbija się w gródki. Trudniej wtedy jest utrzymać komfortową temperaturę ciała. Jeśli chcemy zapewnić sobie zdrowy i komfortowy sen poduszki powinniśmy wymieniać na nowe co 2 lata, a kołdrę optymalnie co 3-4 lata (maks. 5).

Sprzymierzeniec walki z roztoczami

Chcąc ograniczyć rozwój roztoczy, warto zainwestować w kołdrę i poduszkę antyalergiczną. Produkty te wykonane są z materiałów odprowadzających wilgoć. Dodatkowo zapewnią organizmowi odpowiednią regulację termiczną w trakcie odpoczynku, przy zachowaniu właściwej wymiany powietrza. Również nie przepuszczają do swojego wnętrza roztoczy, co znacząco redukuje ich namnażanie i pomaga zachować czystość i higienę.

Reklama

Jak często powinno się prać pościel?

Częstotliwość odświeżania pościeli zależy od wielu indywidualnych czynników: ubrań, w których śpimy, towarzystwa zwierząt domowych w łóżku, tendencji do pocenia się. Zaleca się cotygodniowe pranie poszewek, w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza – oczywiście, zależy to od tkaniny. Częściej, bo nawet do 3 razy w tygodniu, powinny wymieniać je osoby z skłonnościami do trądziku. W przypadku kołder i poduszek czynność tę powinniśmy wykonywać co 2 do 3 miesięcy. Jeśli nie mamy odpowiednich warunków na wypranie i wysuszenie kołdry, warto oddać ją do czyszczenia w pralni. Istotne jest, by była porządnie wysuszona, nim powróci do codziennego użytku. W innym wypadku należy spodziewać się szybkiego rozwoju roztoczy. W okresie zimowym pościel możemy wietrzyć na mrozie. W ten sposób także pozbędziemy się niechcianych mikroskopijnych gości.

Sposoby na przedłużenie czystości pościeli

Pamiętajmy, że częste pranie kołder, poduszek i poszewek może wpływać na ich stan. Jeśli chcemy przedłużyć ich czystość i żywotność, należy:

Dokładnie myć się przed pójściem spać – w ten sposób pozbędziemy się większości martwego naskórka, a w następstwie zmniejszymy ilość roztoczy.

Spać w piżamie wykonanej z naturalnych i przewiewnych materiałów – to istotne, ponieważ nasza skóra swobodnie oddycha i nie jest narażona na podrażnienia. Należy wybierać bieliznę nocną wykonaną z bawełny, wiskozy lub jedwabiu.

Rozścielać narzutę lub koc na łóżko – materiał ten dodatkowo ochroni przed kurzem i brudem.

Ograniczyć wpuszczanie zwierząt do sypialni – obecność czworonogów znacznie zwiększa ilość roztoczy i brudu.

Regularne pranie i wymiana pościeli pozytywnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie. Przysłuży się także urodzie. Nie zapominajmy o tej czynności i wpiszmy ją do naszych domowych obowiązków.

Źródło:

Leonard M. Milstone, „Epidermal Desquamation”, Journal of Dermatological Science 36, nr 3, 1 grudnia 2004 r., s. 131–140.