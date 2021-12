Jak wynika z badania „Świąteczny prezentowy savoir vivre według Polaków” serwisu Prezentmarzeń, aż 87% Polaków wręcza prezenty świąteczne i 76% lubi to robić. Większości osób wybór prezentów sprawia przyjemność i zaczynają to robić już w listopadzie (35%). Niektóre osoby inspirują się social mediami (19%) lub zbierają pomysły cały rok (18%). 28% ankietowanych zawsze kupuje na ostatni moment.

Reklama

Odnośnie umiejętności nauczenia się kupowania prezentów zdania są podzielone. 31% osób uważa, że można nabyć taką umiejętność jeśli poznamy dobrze osobę, którą chcemy obdarować, a 30% osób, że trzeba to po prostu czuć. 29% ankietowanych twierdzi, że czasami po prostu prezent jest trafiony a czasami nie. Aby prezent był trafiony 10% respondentów śledzi blogi prezentowe i filmiki instruktażowe.

Największą gafą, jak się okazuje, jest wręczanie prezentów sugerujących zmianę przekonań, tak uważa aż 84% osób. Nie warto również kupować prezentów zbyt drogich lub zbyt tanich (10%), a także osobistych (4%). Aż 85% Polaków otrzymało nietrafiony prezent, z czego 41% wiele razy, 23% kilka razy.

Najbardziej nie lubimy otrzymywać prezentów nieprzemyślanych i zupełnie do nas nie pasujących (57%). Co ciekawe również tych zbyt drogich – 19% odpowiedzi. Nietaktem dla obdarowanego jest również, kiedy widzi, że prezent był kupiony na ostatnią chwilę (13%). Oryginalny prezent ma przede wszystkim uszczęśliwiać (34%) oraz być indywidualnie dopasowany (24%). Powinien także sprawiać radość (20%). Nietrafione prezenty najczęściej odkładamy do szafy (38%) lub sprzedajemy (25%), podarowujemy innej osobie (18%) lub biednym (16%). Tylko 3% osób po prostu wyrzuca.

Jak pokazuje badanie, aż 56% ankietowanych wybrałoby prezent w formie przeżycia zamiast tradycyjnego. Na taki upominek zdecydowaliby się głównie z powodu nadmiaru rzeczy w domu (32%), ponieważ to ciekawsza alternatywa (21%) i znudziły się już im prezenty tradycyjne (20%). Takie upominki pozwalają również spełnić niezrealizowane marzenia (16%) i dostarczają emocji (11%).

Zamiast prezentu materialnego najczęściej wybrano by ten w formie emocji gdyby dotyczył: degustacji alkoholu zamiast alkoholu (18%), zakupów ze stylistką zamiast ubrań (17%), sesji zdjęciowej zamiast albumu ze zdjęciami (16%), weekendowego survivalu zamiast szwajcarskiego scyzoryka (9%), warsztatów w manufakturze zamiast słodyczy (8%), kursu gotowania zamiast książki kucharskiej (5%), vouchera w SPA zamiast kosmetyków, warsztatów robotyki zamiast zabawek (3%), wirtualnej rzeczywistości zamiast gry komputerowej (2%).

Reklama

Wręczając prezent, należy przede wszystkim pamiętać, aby odkleić cenę – 64% odpowiedzi. Warto również pomyśleć o ładnym opakowaniu (10%), życzeniach (10%) i kartce z życzeniami (3%). Co trzebi Polak zapakowałby prezent świątecznie lub w pomysłowym opakowaniu (20%). Dla 15% ankietowanych ważne jest aby było przede wszystkim efektownie.

W momencie przyjmowania prezentu powinno się przede wszystkim podziękować (68%), a w przypadku nietrafionego prezentu nie okazywać niezadowolenia (13%). Warto również pamiętać o otworzeniu go zaraz po otrzymaniu (10%) i wręczeniu swojego prezentu (9%). Najlepsza reakcją na upominek jest uśmiech (49%), entuzjazm i radość (25%). Na pewno nie wolno pokazywać niezadowolenia (21%). Najważniejsze aby podziękować w sposób szczery (49%) i dostosować język i charakter podziękowań do osoby, która go wręczała (25%). Składane życzenia nie powinny być zbyt osobiste (35%), powinno się używać przede wszystkim pozytywnych słów (26%) i dostosować w odpowiedniej formie (25%).

Na prezent świąteczny wypada przeznaczyć od 200 – 300 zł. 21% osób twierdzi, że kwotę 300 – 500 zł. Minimum, na jakie powinniśmy się zdecydować, to 100 – 200 zł dla 19% ankietowanych i 50 zł dla 13% respondentów.

Badanie „Świąteczny prezentowy savoir vivre według Polaków” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1309 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2021.