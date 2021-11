Dodatkowo mogą dać o sobie znać niska przyswajalność w przewodzie pokarmowym, stan zdrowia czy przyjmowane leki. Po czym poznasz, że organizm informuje o brakach? Oto 3 najczęściej pojawiające się oznaki niedoborów witamin i składników mineralnych.

Osłabienie, gorsze samopoczucie, spadek energii

To mogą, ale nie muszą być pierwsze zwiastuny niedokrwistości (tj. niski poziom hemoglobiny i czerwonych krwinek). Skutkuje ona ograniczeniem transportu tlenu do komórek ciała, co prowadzi do wystąpienia ciągłego zmęczenia oraz zaburzeń w funkcjonowaniu narządów i układów w Twoim organizmie. Jej przyczyną może być niedobór żelaza lub kwasu foliowego i witaminy B12. Nie martw się na zapas, odwiedź laboratorium i wykonaj klasyczną morfologię z rozmazem. Wyniki dadzą Ci wstępną informację na temat zdrowia i pozwolą na ewentualne poszerzenie diagnostyki.

Jakie badania warto zrobić?

Morfologię z rozmazem

Zwiększenie częstości infekcji

Zauważyłeś ostatnio, że coraz częściej łapią Cię infekcje. Nie pomagają rozgrzewające napary z imbiru, mleko z czosnkiem lub inne domowe sposoby? Z marszu sięgasz również po witaminę C, która ma zadbać o odporność. O ile w czasie trwającej infekcji kwas askorbinowy sprawdzi się doskonale, nie powinno to uśpić twojej czujności. Może to być sygnał od organizmu, że dotyka cię niedobór witaminy D. W naszej szerokości geograficznej o to bardzo łatwo - żyjemy w strefie, która nie pozwala nam syntetyzować wystarczającej ilości tej witaminy ze słońca przez cały rok, a jej ilości w pożywieniu są raczej znikome. Nic więc dziwnego, że aż 90% populacji może mieć z tym problem.

Jakie badania warto zrobić?

poziom witaminy D metabolit 25(OH)

Nadmierne wypadanie włosów

To normalne, że tracisz pewną ilość włosów podczas ich czesania czy mycia. Co jeśli pojawia się ich coraz więcej? Zniszczone i wypadające włosy mogą być oznaką niedoboru żelaza. Dzieje się tak, gdy nasze magazyny żelaza są mocno nadszarpnięte. Mieszki włosowe nie spełniają w naszym organizmie istotnej roli. Dlatego niedobór dotyka ich w pierwszej kolejności, dużo wcześniej niż rozwiną się poważniejsze objawy.

Jakie badania warto zrobić?

Poziom ferrytyny, transferyny i żelaza

Co, kiedy wyniki wykażą niedobory?

Warto wówczas sięgnąć po suplementację. Pamiętajmy jednak że, suplementy powinny być dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i być uzupełnieniem odpowiednio zbilansowanej diety. Dodatkowo warto zwracać uwagę na skład, przyswajalność i certyfikację.

- Stosowanie zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, może okazać się niewystarczające, szczególnie przy wzmożonym zapotrzebowaniu, do utrzymania właściwych poziomów składników mineralnych i witamin we krwi. Jej uzupełnieniem jest wtedy odpowiednio dobrana suplementacja. Szczególnie ważną rolę odgrywają witamina D, witaminy z grupy B, zwłaszcza kwas foliowy, witamina B6 i B12, żelazo i cynk, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego - mówi dr hab. inż. Adam Kuzdraliński - biotechnolog, naukowiec i dyrektor działu naukowego marki Sundose.