Większość ankietowanych Polaków (81%) przywiązuje dużą wagę do tego, jak mieszka, dlatego pieczołowicie dobiera wyposażenie. Aż 73% respondentów przyznaje, że dodatki stanowią dla nich istotny element aranżacji: sprawiają, że dom wygląda atrakcyjniej i pozwalają na wyrażenie siebie. Personalizacja wnętrza odgrywa istotną rolę dla wielu badanych, jest jednak przez nich różnie rozumiana – interpretujemy ją m.in. jako:

Połączenie duszy domu z duszą właściciela.

Wprowadzanie swoich ulubionych rzeczy i kolorów do domu, nieprzejmowanie się tym, czy to się podoba wszystkim innym.

Tworzenie atmosfery, która sprawia, że wchodząc do mieszkania wiem, że jestem w swoim bezpiecznym azylu.

Jak urządzamy i dopasowujemy swoje domy do siebie?

Dostosowanie wystroju do tego, co najbardziej zgadza się z naszym poczuciem estetyki, ma duże znaczenie dla większości badanych Polaków. Niezależnie od tego, czy żyjemy „na swoim”, u członków rodziny, czy w wynajmowanym mieszkaniu, kształtujemy wnętrze według własnych potrzeb. Jedynie co dziesiąty najemca nie decyduje się na zaakcentowanie swojej obecności w wystroju tymczasowego mieszkania. Z kolei aż 3/4 respondentów, którzy posiadają własne lokum, podjęło się jego samodzielnej aranżacji.

Urządzając własne gniazdko, na pierwszym miejscu stawiamy komfort i funkcjonalność (97%), a na drugim – dopasowanie do własnych upodobań (96%). Łączymy przyjemne z pożytecznym, poszukując rozwiązań, które sprawiają, że nasze życie staje się wygodniejsze i przy okazji doskonale wpisują się w nasz gust. Badani Polacy przypisują również dużą wagę do jakości przedmiotów, wraz z którymi budują swoją osobistą przestrzeń. 9 na 10 ankietowanych kieruje się także ustalonym na wstępie budżetem.

Wśród przedmiotów, które sprawiają, że wnętrza stają się bardziej „nasze”, najwyżej plasują się rośliny i kwiaty. Zieloni współlokatorzy dekorują mieszkania 3 na 4 zapytanych Polaków. Oprócz ulubionych roślin, do personalizacji domu często wykorzystujemy książki i obrazy: przeszło połowa ankietowanych eksponuje wybrane lektury lub plastyczne dzieła sztuki. W dalszej kolejności wybieramy tekstylia, a także preferowane przez siebie kolory i wzory, zapachy czy osobiste pamiątki.

Liczy się wnętrze, czyli co mówi o nas aranżacja

Które pomieszczenie mówi o nas najwięcej? Niemal 1/3 respondentów wskazuje salon jako najbardziej spersonalizowany punkt domu. W dalszej kolejności znajduje się własny pokój – o prywatnej przestrzeni, w której może być sobą, wspomina co czwarty ankietowany. Co piąty za najbardziej osobiste wnętrze uznaje z kolei sypialnię. Jeżeli nie podchodzimy emocjonalnie do żadnego pomieszczenia w mieszkaniu, najczęściej jest to spowodowane ograniczonym metrażem lub brakiem możliwości urządzenia przestrzeni w wymarzony sposób.

Jak określamy wnętrza swoich domów? Najczęściej jako przytulne. Przeważająca część ankietowanych (92%) podkreśla znaczenie zacisznej nastrojowości, która bez personalizacji jest trudna do osiągnięcia. Przytulność idzie w parze ze spójnością aranżacji. Jedynie co piąta zapytana osoba twierdzi, że jej życiowa przestrzeń jest urządzona chaotycznie. Domowe wnętrza lubimy też wypełniać światłem. Chociaż nie zawsze zgadzamy się w kwestii kolorystyki i liczby dodatków, to 64% z nas przyznaje, że w naszych domach dominują jasne pomieszczenia.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 2021 roku za pomocą ankiety w formie elektronicznej (metoda CAWI) na próbie 1055 osób.