Po ponad roku funkcjonowania w pandemii najczęściej towarzyszą nam takie emocje jak złość i poczucie bezsilności – 29% odpowiedzi, oraz stres i ogólne pogorszenie stanu psychofizycznego – 28% wskazań. Nie dziwi więc fakt, że dla co trzeciego Polaka korzystanie z różnych form rozrywki w czasie pandemii stało się odskocznią od rzeczywistości, a dla ponad połowy sposobem na przetrwanie.

Co drugi Polak uważa, że wydatki na rozrywkę są takie same jak przed pandemią, zmieniła się tylko ich forma. Odmiennego zdania jest 33% respondentów, którzy twierdzą, że ze względu na spędzanie dużej ilości czasu w domu, wydajemy na rozrywkę mniej. Z kolei 16% sądzi, że przeznaczamy obecnie na ten cel więcej środków, gdyż musimy dostarczyć sobie ciekawych pomysłów na spędzania czasu wolnego.

Odpowiedzi respondentów sondy pokazały, że jest duża różnica w podejściu do wydatków na rozrywkę. Do 50 zł miesięcznie wydaje 23% ankietowanych argumentując, że musi aktualnie oszczędzać. Od 100 do 200 zł miesięcznie przeznacza na przyjemności związane z czasem wolnym, aż 55% respondentów. Powyżej 300 zł 21% zapytanych, którzy uważają, że koronawirus minie i starają się żyć normalnie, nie ograniczając wydatków. Tylko 1% respondentów przyznaje, że wydaje w pandemii powyżej 500 zł miesięcznie na rozrywki i nie zamierza z tego rezygnować.

W tym trudnym czasie rozrywka pozwala nam oderwać się od przygnębiającej rzeczywistości (18%), zrelaksować się i wyciszyć (31%) oraz przede wszystkim poprawić humor (32%). Najczęściej korzystamy z rozrywek relaksujących (34%), kulinarnych (31%) oraz kreatywnych (25%). Najbardziej popularne stały się ćwiczenia z instruktorami online (21%), kultura online (19%), e-booki i audiobooki (18%), gry komputerowe (18%), gry planszowe (12%) oraz warsztaty online (12%).

Z perspektywy 12 miesięcy, pandemia dla 36% ankietowanych była wyzwaniem w obszarze organizacji czasu wolnego, gdyż wymagała uwzględnienia jednocześnie potrzeb wszystkich domowników. Co trzeci z nas pod wpływem nowej rzeczywistości odczuł większą potrzebę zagospodarowania wolnych chwil, a 22% przyznało, że w ogóle przestało planować czas wolny.

Od rozrywki w pandemii w pierwszej kolejności oczekujemy poprawy humoru, relaksu i wyciszenia oraz oderwania od przygnębiającej nas rzeczywistości. Czekając na lepsze czasy już teraz planujemy co zrobimy, gdy zostaną zniesione obostrzenia. Jak potwierdziły wyniki sondy, 27% respondentów w pierwszej kolejności po zniesieniu lockdownu będzie chciało zorganizować z przyjaciółmi lub rodziną wyjazd do parku rozrywki, 24% spróbuje jakiegoś sportu ekstremalnego np. skok na bungee, skok ze spadochronem czy lot paralotnią, a 20% zdecyduje się na wyjście ze znajomymi do restauracji lub kawiarni. Dla 15% największą przyjemnością będzie wyjazd do spa, dla 8% skorzystanie z rozrywek motoryzacyjnych jak na przykład jazda off road.

Pandemia znacząco zmieniła wiele obszarów naszego, codziennego życia, ale także sprawiła, że poczuliśmy większą potrzebę aktywnego spędzania czasu, realizacji swoich pasji i marzeń bez odkładania ich na później.

W artykule wykorzystano wyniki sondy "Covidowe rozrywki Polaków". Sonda została zrealizowana przez serwis Prezentmarzeń na próbie 522 respondentów w formie ankiety online w kwietniu 2021.