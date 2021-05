Kilkadziesiąt rowerzystek przybyło na stadion Malab al-Jarmuk, by wziąć udział w inicjatywie Pink Bike (ang. Różowy Rower), mającej zachęcać kobiety do jazdy na rowerze i walczyć o prawa pań do swobodnej jazdy w miejscach publicznych.

- Rozpoczęłam ten projekt, ponieważ chciałabym osiągnąć kilka celów. Najważniejszym jest umożliwienie palestyńskim kobietom w Strefie Gazy uprawianie tego przyjemnego sportu. Jazda na rowerze wciąż jest bowiem uważana za coś niewłaściwego dla muzułmanek. Chciałabym promować równość kobiet i mężczyzn, a także równe prawo do uprawiania tego sportu. Tym bardziej, że jest to korzystne dla zdrowia i przyjazne środowisku - powiedziała Rania Al-Daour, inicjatorka akcji.