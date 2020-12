Jak wynika z badania „Świąteczne gafy Polaków” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 985 respondentów świąteczne wpadki związane są głównie z drażliwymi tematami rozmów (34%), z zachowaniem przy świątecznym stole (28%) oraz prezentami (14%). Najczęściej atmosferę świąt psuje kłótnia przy świątecznym stole jak potwierdziło, aż 49% respondentów lub też co gorsza gdy się upijamy – 32% odpowiedzi. Powodem niesnasek jest również podarowanie nietrafionego upominku jak twierdzi 12% osób. Podczas świąt ogólnie popełniamy wiele gaf ponieważ zapominamy o wielu istotnych rzeczach podczas natłoku obowiązków (28%) i bardziej się stresujemy (19%). Wielu z nas było również sprawcą lub ofiarą świątecznej gafy, ale co trzeci Polak potwierdza, że uczy się na błędach i nie popełnia już tych samych wpadek. Naprawić świąteczna gafę można przeprosinami (64%) jednak trudno ją naprawić od razu i należy też poczekać na kolejne święta (29%).

Najczęściej gafy popełniamy, wręczając prezent, kiedy kupiliśmy nieodpowiedni upominek (22%) lub dodaliśmy do niego niewłaściwy komentarz (23%). Kiedy przyjmujemy prezent nietaktem jest okazanie rozczarowania otrzymanym podarunkiem (27%) oraz niepodziękowanie za prezent (28%). Podczas wręczania prezentu warto pamiętać o odklejeniu ceny (41%), o uśmiechu (29%), ładnym opakowaniu (16%) oraz o kartce z życzeniami (14%). Kiedy otrzymamy nietrafiony prezent nie wypada okazywać niezadowolenia (28%) i nie wolno oddawać takiego upominku (9%). Należy uśmiechnąć się i podziękować (37%) oraz docenić starania (26%).

Najczęściej w rodzinie świąteczne wpadki przytrafiają się dziadkowi lub babci (28%), rodzicom (26%) lub dalszym krewnym (27%), mniej ich popełnia rodzeństwo (19%). Kobiety i mężczyźni znacznie różnią się pod względem prezentowych wpadek. Jak pokazują wyniki kobiety kupują prezenty za wcześnie i wówczas obdarowany może znaleźć upominek jeszcze przed świętami, jak uważa przeszło co trzeci Polak. Wręczają też upominki, które są zbyt drogie co wywołuje konsternację (31%) oraz kupują ich zbyt dużą liczbę (27%). Najczęstszym błędem mężczyzn jest kupowanie prezentów na ostatnią chwilę – jak wynika z 39% odpowiedzi. Często są również zbyt bezpośredni i nie ma elementu niespodzianki ponieważ pytają wprost czego ktoś oczekuje (34%).

Aby uniknąć świątecznych wpadek prezentowych należy zapytać o preferencje upominkowe (48%) lub podarować upominek w formie przeżycia, gdy znamy zainteresowania osoby, którą obdarowujemy (22%). Można również podarować voucher do samodzielnej realizacji (14%) lub po prostu podarować pieniądze, jak uważa 16% ankietowanych. Nielubianą gafą jest również kupowanie zawsze tych samych prezentów jak na przykład perfum, książek lub biżuterii (18%). Respondenci uważają również, że nie powinno się wręczać prezentów z podtekstem (36%), zbyt drogich lub zbyt tanich (29%), zbyt osobistych (18%) i praktycznych (17%).

Jak wynika z badania, idealny upominek, który nas może ustrzec przed wpadką, to dostosowany do zainteresowań obdarowanej osoby (41%) lub zaplanowany i uzgodniony z odbiorcą (24%). Mile widziane są również prezenty sentymentalne i związane z emocjami (29%). Według respondentek najbardziej trafionym prezentem dla Pań byłby masaż (32%) lub wizyta w SPA (32%). Mile widziana jest również sesja zdjęciowa (15%), romantyczna kolacja (9%) lub lekcja tańca (6%). Panowie jednak wolą prezenty z większą dawka emocji jak na przykład jazda off road lub wyścigowym/luksusowym samochodem (37%), skok ze spadochronem lub na bungee (23%) czy nurkowanie (20%). Na liście pojawił się również kurs barmański (11%) czy escape room lub paintball (9%).

Aby nie popełnić gafy na upominek powinniśmy przeznaczyć kwotę od 100 – 200 złotych jak uważa 45% ankietowanych lub 300 – 500 zł, 27% odpowiedzi. Również prezent do 100 zł nie będzie wpadką jak odpowiedziało 23% respondentów.

* Badanie "Świąteczne gafy Polaków” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 985 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2020 roku.