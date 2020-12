Elastyczność psychologiczna

Pomyśl o tym, w jaki sposób składa się w Twoim rodzinnym domu lub otoczeniu życzenia z okazji świąt i uroczystości… Mniej więcej brzmi tak: zdrowia, szczęścia, pomyślności… Możemy życzyć sobie tego co piękne, potrzebne, dobre i nam sprzyjające, niemniej świat może okazywać się bardzo różny: raz pełen przyjemnych wydarzeń i bliskości, innym razem pełen straty i trudnych emocji. Do tego nieprzewidywalnego i skomplikowanego algorytmu wydarzeń życiowych w tym roku dochodzi jeszcze jeden czynnik - pandemia. Co więcej, w wielu przypadkach wpłynie on na okres świąteczny, który dla wielu z nas był tym czasem wyciszenia, bliskości i tego co dla nas ważne. W jaki sposób radzić sobie z przeżywaniem zbliżających się świąt w obliczu pandemicznych obostrzeń i z własnych, trudnych uczuć?

Izolacja fizyczna – nie społeczna!

Po pierwsze, nie oszukujmy się. Sytuacja jest daleka od ideału i na pewno tegoroczne święta oraz Nowy Rok nie będą przebiegały typowo. Pandemia COVID-19 sprawiła, że wielu z nas zweryfikowało swoje życiowe plany. Sama myśl o zmianie także takich rytuałów jak sposób obchodzenia świąt może wywoływać duży stres, dyskomfort oraz obniżać nastrój. Najczęściej pojawiającymi się zaburzeniami są lęk paniczny, objawy obsesyjno-kompulsywne, problemy związane z bezsennością, problemy trawienne, a także objawy depresyjne i typowe dla stresu pourazowego). Konsekwencje długiej izolacji społecznej były badane także przed pandemią i jasno wskazują, iż wpływa ona negatywnie na zdrowie fizyczne, psychiczne, jakość snu , a także znacząco obniża nastrój i negatywnie wpływa na nasz dobrostan. Izolacja społeczna starszych osób niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne ze względu na zwiększone ryzyko problemów sercowo-naczyniowych, autoimmunologicznych, neurokognitywnych i trudności w zakresie zdrowia psychicznego.

Niemniej, to ze względu na zdrowie i życie osób starszych stoimy przed dylematem organizacji i sposobu spędzenia nadchodzących świąt. Z jednej strony towarzyszy nam lęk o zdrowie bliskich, z drugiej tęsknota, obawy przed samotnością, utrata świątecznej atmosfery, na którą czekamy niekiedy cały rok. Obie strony wydają się patowe, ale…

Technologie internetowe, połączenia audio i wideo mogą być skutecznie wykorzystywane w zapewnianiu sieci wsparcia i budowania poczucia przynależności także osobom starszym . Ile razy widziałeś, kiedy mama lub babcia sprawnie zwijają pierogi? A co gdyby teraz wykorzystać tę szansę, aby w końcu zgłębić rodzinną recepturę i z wykorzystaniem wideorozmowy uczestniczyć w przygotowaniu tej potrawy samodzielnie? Być może gdzieś między karpiem a barszczem, w obliczu podniecenia przed rozpakowywaniem prezentów nie przyszło Ci z uwagą słuchać opowieści o rodzinnych tradycjach z różnych części kraju? Tym razem możesz w pełnym skupieniu i obecności chwycić za telefon i posłuchać tych historii. Masz szansę także połączyć się, wirtualnie, ale także emocjonalnie, z różnymi częściami rodziny i stworzyć wirtualny wigilijny stół.

Może to brzmieć jak niewystarczające rozwiązanie, ale nie chodzi o to, aby było idealnie. Czasami przychodzi nam mierzyć się z adaptacją do warunków, w jakich się znaleźliśmy – nie oznacza to, że osiągną one ów idealny wymiar, ale nie oznacza to również, że święta możemy już tylko spisać na straty. Korzystając z tego, co dostępne, możemy zadbać o emocjonalną i społeczną bliskość przy zachowaniu dystansu fizycznego – dla dobra nas i naszych bliskich. Być może te relacje będą inne, ale magia świąt ma szansę zadziałać nawet przez Skype – może taki rodzaj połączenia pozwoli nam na spojrzenie na relację z innej niż dotąd strony?

Elastyczność psychologiczna

Elastyczność psychologiczna to zdolność do otwartego odczuwania i myślenia, uczestnictwa w doświadczeniu bieżącej chwili oraz kierowania się w życiu ku temu, co jest dla nas istotne, przy jednoczesnym budowaniu nawyków, które pozwalają żyć w zgodzie z własnymi wartościami . Elastyczność uwzględnia także to, że odwracanie się od trudnych i bolesnych przeżyć przynosi więcej strat, niż zwrócenie się ku własnemu cierpieniu i negatywnym emocjom, jakie przeżywamy. Brzmi paradoksalnie? Przecież nikt z nas nie chce być smutny, ani odczuwać lęku. ie oznacza to, że te uczucia nie pojawiają się w naszym życiu, a także mogą towarzyszyć nam podczas tych nietypowych świąt. Elastyczność psychologiczna nie polega na pozytywnym myśleniu, fałszowaniu rzeczywistości, ale na akceptacji trudnych stanów, uczuć i doświadczeń, a także życie wraz z nimi, kiedy ich doświadczamy. Jeżeli potraktujemy zbliżające się święta poza rodzinnym gronem lub samodzielnie, jak katastrofę, której zapobiec może jedynie coś, co jest dla nas w związku z pandemią nieosiągalne, to spisujemy swój dobrostan na stratę. Skupiając się na efekcie i jego rozwiązaniu zapominamy o procesie, który dzieje się teraz w wielu polskich (i nie tylko!) domach i który tak wielu z nas przeżywa.

Jednym z komponentów elastyczności psychicznej jest nie tylko akceptacja trudnych emocji i doświadczeń, ale także życie wraz z nimi połączone z wartości. Realizując coś, co ma dla nas znaczenie (np. troska o zdrowie swoje lub bliskich), zyskujemy motywację i zasoby do akceptowania i bycia z tym, co trudne.

Kilka pomysłów na święta w dobie izolacji fizycznej