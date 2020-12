Zdaniem 91 proc. badanych Polaków tempo życia jest coraz szybsze, a w konsekwencji mają oni poczucie braku czasu.

– Wydawałoby się, że w czasie pandemii zyskamy więcej czasu na obowiązki domowe, ale okazuje się, że to nieprawda. Ten trudny okres wymaga jeszcze lepszej organizacji czasu, ponieważ dom staje się miejscem pracy, nauki i odpoczynku. Niestety tego czasu mamy najczęściej za mało i to staje się znaczną niedogodnością codziennego życia – mówi agencji Newseria Biznes Urszula Krasowska z Kantar Polska.

Z badania „Kto dziś zmywa” przeprowadzonego przez Kantar Polska dla marki Finish wynika, że w dni robocze 1/3 Polaków ma jedynie do godziny czasu wolnego. Na brak chwili dla siebie skarżą się szczególnie kobiety oraz rodzice. Ponad 40 proc. Polaków ma poczucie braku czasu kilka razy w tygodniu, a u 38 proc. z nich uczucie to pojawia się codziennie lub prawie codziennie. Wśród kobiet prawie połowa (45 proc.) zmaga się z brakiem czasu na co dzień. Dysproporcje widać także w weekendy. 54 proc. mężczyzn przyznaje, że w dniu weekendowym ma więcej niż cztery godziny czasu wolnego. Wśród kobiet ten odsetek wynosi 35 proc.

– Wolny czas Polacy chcieliby przeznaczyć przede wszystkim na odpoczynek, a następnie realizację swojego hobby, czytanie książek, spacery oraz spędzanie go z rodziną – wymienia Urszula Krasowska.

Badanie Kantar Polska wskazuje na różnice w tym zakresie między kobietami a mężczyznami. Panie w wolnym czasie najchętniej czytałyby książki (47 proc.), spacerowały (32 proc.) i poświęciłyby go dla dzieci (27 proc.). Z kolei mężczyźni woleliby odpoczynek (32 proc.), majsterkowanie (27 proc.), czytanie (23 proc.) i sport (22 proc.).

Różnice między płciami widoczne są także w codziennym obciążeniu obowiązkami. Między kobietami a mężczyznami istnieje wciąż pewien stały podział obowiązków domowych. Odkurzanie, pranie, prasowanie, gotowanie i zmywanie naczyń są znacznie częściej wykonywane przez kobiety. Mężczyźni natomiast deklarują większą odpowiedzialność za wynoszenie śmieci, drobne naprawy czy załatwianie spraw urzędowych.

Na liście najczęściej wykonywanych przez Polaków obowiązków domowych są: wyrzucanie śmieci, przygotowywanie posiłków i codzienne zakupy. Do najbardziej nielubianych należą zaś prasowanie (43 proc.), załatwianie spraw urzędowych (36 proc.) oraz sprzątanie (32 proc.). Tuż za podium znajduje się zmywanie, którego nie lubi jedna czwarta Polaków. Jak podkreśla ekspertka Kantar Polska, dobrym sposobem na zyskanie czasu w ciągu dnia może być zautomatyzowanie niektórych czynności, np. zmywania.

– Polacy zmywają naczynia najczęściej dwa–trzy razy dziennie i jedna taka czynność zajmuje od 15 do ponad 20 minut. Gdyby zsumować czas poświęcony na ręczne zmywanie, to okazuje się, że dzięki zmywarce można sporo zyskać. Poza tym Polacy nie lubią zmywać, chociaż muszą to robić. Dla wielu z nas irytujący jest widok piętrzących się brudnych naczyń w zlewie. Wywołuje on stres u 60 proc. osób i jest bardziej dotkliwy dla kobiet – zaznacza.

Jak wynika z raportu, dla więcej niż co 10. osoby zmywanie naczyń wielokrotnie było przyczyną kłótni bądź rezygnacji z innej czynności. Takie doświadczenia częściej mają kobiety niż mężczyźni. Jednak zmywarka wciąż nie jest standardowym wyposażeniem polskiego domu. Posiadanie tego sprzętu deklaruje 48 proc. Polaków.