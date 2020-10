Ida Nowakowska podczas wiosennej kwarantanny bardzo tęskniła za kościołem.

- Nie mogłam się doczekać, żeby wrócić do kościoła, szczerze mówiąc, bo dla mnie jest to bardzo ważne przeżycie. Trudno jest przeżywać tą wiarę tak po prostu w domu, chociaż modlitwa jest bardzo ważna, taka domowa również. Ale kościół to jest dla mnie miejsce niezwykłe i miejsce, którego bardzo potrzebuję i z chęcią wróciłam na mszę. Wiadomo, że są zaostrzenia, od których się trzeba stosować. Ja też się jak najbardziej stosuję - cały czas zakładam maskę - wyznała w rozmowie z Wideoportalem.