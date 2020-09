Piękny, mięsisty, dobry gatunkowo sweter to must have jesienno-zimowej garderoby. Zanim schowamy go pod kurtką czy płaszczem, to właśnie teraz możemy go nosić jako główny element naszej jesiennej stylizacji. W zestawieniu z botkami, jeansami czy szortami można stworzyć w ten sposób supermodny look. Właśnie teraz mamy możliwość noszenia swetrów tak jak później kurtek czy płaszczy. Kardigany, golfy, krótkie i długie: wybór jest ogromny. Szczególnie modne są swetry ręcznie robione, o grubym splocie. Nawet kiedy temperatura się obniży, z całą pewnością tego nie odczujesz..

