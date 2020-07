Powszechnie wiadomo, że pokolenie współczesnych Polek jest znacznie bardziej niezależne zarówno ekonomicznie jak i społecznie. Dziś brak faceta u boku nie jest już źródłem frustracji czy goryczy, co potwierdza 64% respondentek, które przyznają, że życie bez partnera sprawia, że czują się lepiej.

Niezależne, ale też szczęśliwsze

Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 7 milionów singli, co oznacza, że niemal 20% Polaków wiedzie samotne życie. Może wynikać to ze zmian światopoglądu wśród młodego pokolenia, ponieważ ponad 60% badanych zadeklarowało, że są bardziej szczęśliwe, będąc singielkami niż w parze. Co więcej, 56% Polek twierdzi, że brak zaangażowania jest ich własnym wyborem, a 44% przyznaje, że jeszcze nie znalazło miłości.

- Kobiety, które są singielkami, cieszą się pełnią wolności. Są niezależne i zachowują równowagę między życiem osobistym i zawodowym - wyjaśnia Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Według Elyakima Kislev’a autora książki Happy Singlehood. The Rising Acceptance and Celebration of Solo Living, młodzi ludzie wolą być samotni, ponieważ są wtedy szczęśliwsi. Happy Singlehood to również przestrzeń, gdzie single mogą podzielić się swoimi osobistymi i zawodowymi doświadczeniami.

Z partnerem nie jest tak źle?

76% Polek twierdzi, że najdłuższy okres bez partnera to ponad rok, w porównaniu z 24%, które bez partnera pozostawały mniej niż rok. Natomiast, jeśli chodzi o życie w związku, to aż 81% Polek zgadza się, że jest to najlepsza rzecz w życiu, w porównaniu z 19%, które stwierdziły, że to utrata wolności. Jak widać, podejście do życia w pojedynek ma swoje dwie strony.

Pewne jest to, że niezależność jest coraz bardziej istotna dla tego pokolenia kobiet, ponieważ 83% badanych uważa, że bycie singlem jest dla nich synonimem niezależności, a tylko 17% utożsamia ten stan z niezadowoleniem.

Warto też zauważyć, że zdecydowana większość badanych, precyzując 86%, twierdzi, że bycie singlem przynosi korzyści, takie jak lepszy rozwój zawodowy, więcej wolności, spokój ducha, głębsze poznanie samej siebie, posiadanie czasu dla siebie i możliwość wychodzenia z kimkolwiek się chce, bez pretensji i wyrzutów sumienia. Polki zgodziły się też, co do tego, że nie potrzebują partnera, aby być szczęśliwym.