Czy masz ten sam dylemat, z którym borykała się Robin z "How I Met Your Mother"? Czy czujesz, że koncentrując swoją uwagę na rozwoju zawodowym odbierasz sobie możliwość poznania miłości swojego życie? Masz wrażenie, że kiedy wszystko idzie zgodnie z planem w życiu zawodowym, w sferze uczuciowej już niekoniecznie? Wtedy romans i kariera mogą toczą permanentną walkę.

Reklama

- Choć na pierwszy rzut może się wydawać, że jedno wyklucza drugie, kluczem do, aby wszystko ułożyło się po naszej myśli jest zachowanie równowagi. Badania wykazały, że bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie mają nie tylko relacje jakie zawieramy, a także nasze decyzje zawodowe. Nie jest łatwo przedkładać pracę nad miłość, a niepowodzenia mogą powodować stres, a nawet lęk - wyjaśnia Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Mając to na uwadze, przedstawimy pięć wskazówek, które pomogą zrównoważyć Twoje dążenie do miłości i cele zawodowe.

Zdefiniuj swoje cele

Jeśli kierujesz się tym, co mówią inni, chociażby to, że kobieta w Twoim wieku powinna mieć stanowisko z wyższą pensją lub co najmniej pięcioletni związek, odkładasz na bok to, czego naprawdę pragniesz i ryzykujesz podjęcie życiowych kroków, które nie jest zgodne z tym, czego tak naprawdę pragniesz. Decydujesz się na spotkanie z osobą, z którą po prostu nie ma chemii, ale akceptujesz pracę, która w ogóle Cię nie pasjonuje. Nie poddawaj się presji i nie wyznaczaj sobie celów, które tak naprawdę nie są Twoje.

Poszukaj nowych możliwości

Twój grafik jest zapełniony na trzy tygodnie do przodu, a imprezy do białego rana i wypady do barów nie należą do Twoich ulubionych rozrywek? Nie martw się, na szczęście masz do wyboru inne opcje. Aplikacje randkowe są idealną alternatywą dla poznawania nowych ludzi w Twoim wolnym czasie i z tą korzyścią, że odwiedzając jego profil mniej więcej wiesz, czy do siebie pasujecie. Godna rozważenia alternatywa dla randek w ciemno z facetem, który, delikatnie mówiąc, nie jest w Twoim typie.

Bądź szczera od początku

Jeśli na pracę poświęcasz dużo czasu lub obecnie stanowi ona dla Ciebie priorytet, bądź od samego początku szczera w tej kwestii ze swoim partnerem. Zaoszczędzi Ci to wiele frustracji, kiedy już określisz swoje cele, łatwiej jest zaakceptować rzeczy takimi, jakimi są. Pomoże to również Twojemu facetowi lepiej zrozumieć Twoje zawodowe dążenia.

Określ granice

To prawda, że czasami praca może być na tyle absorbująca, że pielęgnowanie związku odchodzi na dalszy plan. Jeśli wciąż brakuje Ci czasu na spotkania z Twoim partnerem albo odwołujesz wspólne wyjścia to znak, że jesteś daleka od zachowania równowagi między życiem zawodowym a uczuciowym. Dlatego tak ważne jest, aby jasno określić granice między pracą a czasem z spędzonym wyłącznie z Twoim facetem. Tylko w ten sposób nie będziesz popadać w skrajności.

Nie tocz walki tam, gdzie jej nie ma

Aby zaznać wewnętrznego spokoju musisz przede wszystkim przestać traktować miłość i pracę jako dwie rywalizujących ze sobą siły. Takie przekonanie działa na Twoją niekorzyść. Zamiast myśleć, że te dwa aspekty muszą być w stanie ciągłej wojny, pomyśl, że nadrzędną wartością jest tutaj Twoja życiowa satysfakcja i samorealizacja. Gdy już w to szczerze uwierzysz, reszta pójdzie jak z płatka.