Moda na przemieszczanie się rowerem rośnie w siłę. Na ulicach obserwujemy coraz większą ilość rowerów, a na nich ludzi w różnym wieku. Bardzo popularne stały się rowery typowo damskie, które prezentują się bardzo stylowo.Pojawiła się nawet moda na stylizacje odpowiednie na ten środek lokomocji. I bynajmniej nie są to dresy czy ubrania sportowe. Przeciwnie: sukienki i spódnice prezentują się bardzo interesująco, a taka stylowa rowerzystka przyciąga uwagę przechodniów. Wiatr we włosach, słońce na skórze i można poczuć się jak na wakacjach. Jazda na rowerze to samo zdrowie i wygoda, więc może warto się przesiąść?

Reklama