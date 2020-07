Na upalne popołudnie w mieście

Zwiewne sukienki o kroju za kolano idealnie wpisują się w aktualne trendy w modzie. Motywy kwiatowe w takim wydaniu prezentują się bardzo elegancko i sprawdzą się nie tylko na upalny dzień w mieście, ale również na wieczorowe wyjścia. W ciągu dnia dodaj do stylizacji letni słomkowy kapelusz i masywne buty na koturnie. Jeśli chcesz uniknąć bardzo subtelnego, wręcz dziewczęcego looku, dodaj do stylizacji skórzaną ramoneskę lub ciężką biżuterię – seksowny charakter gwarantowany!

Na klubową imprezę

Długie i ciepłe wieczory, szalone noce – lato to czas niezapomnianych imprez! Szukając kwiecistych, imprezowych inspiracji, odważ się na odrobinę ekstrawagancji i szaleństwa. Na plażową imprezę idealnie sprawdzi się top z dżunglowym motywem w połączeniu z modnymi w tym sezonie spodniami typu cargo. Na górę zarzuć jeansową lub skórzaną kurtkę albo bomberkę. Ta stylizacja pasować będzie zarówno do wygodnych sneakersów, jak i bardziej eleganckich butów na wyższym obcasie. Sprawdź to sama!

Na romantyczny piknik

Letnia beztroska jest najlepszą przyjaciółką romantycznych wieczorów i spontanicznych plenerowych randek. Jeśli jesteś fanką melancholijnych chwil we dwoje – delikatne, kwieciste stylizacje idealnie oddadzą twój nastrój! Na baśniowy piknik w letnim słońcu sprawdzą się sukienki o delikatnych, drobnych wzorach lub pastelowych kolorach. Drobne dodatki – mini torebka z wikliny, delikatny wisiorek czy materiałowa opaska na włosy świetnie dopełnią dziewczęcego looku.

Na niedzielny obiad u jego rodziców

Poszukujesz eleganckiej i stonowanej wersji letnich, kwiecistych stylizacji? Wypróbuj zabudowane sukienki z dłuższym rękawem w wersji do połowy łydki z delikatnych materiałów – jedwabiu, wiskozy czy przepuszczającego powietrze lnu. Taki look nie wymaga już wielu dodatków czy akcesoriów – delikatne kwiaty świetnie podkreślą charakter stroju i same w sobie staną się jego ozdobą.

Na plażę

W propozycjach najmodniejszych letnich stylizacji nie może zabraknąć plażowego must-have – strojów kąpielowych! Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na trójkątne bikini na cienkich sznurkach, dwuczęściowy kostium kąpielowy w surferskim stylu czy zabudowany strój w stylu vintage, kwieciste motywy – zarówno duże przywodzące na myśl dżunglę, jak i drobne kwiaty prosto z łąki – są zdecydowanym hitem tego lata.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów platformy zakupowej remixshop.com.