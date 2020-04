Okazuje, że Polki są zdyscyplinowane w przestrzeganiu kwarantanny. Zdecydowana większość z nich spędza ten czas samotnie, bez partnera. Ponad połowa badanych jest przekonana, że przymusowa rozłąka nie wpłynie negatywnie na ich związek, wręcz przeciwnie, uczyni go silniejszym.

Reklama

Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej wśród kobiet w wieku od 18 do 34 lat mieszkających głównie w dużych miastach. Z badań wynika, że 7 na 10 Polek spędza kwarantannę samotnie w domu, bez partnera, ściśle przestrzegając odgórnych zaleceń.

Kreatywne i odważne

Co zatem robią w czasie kwarantanny? Na pewno nie marnują czasu i odkrywają nieznane dotąd pokłady kreatywności. Do najczęściej praktykowanych przez badane aktywności należą:

oglądanie filmów i seriali

testowanie TikTok

zabawy ze zwierzęciem domowym

ćwiczenia fizyczne

nauka języka

robienie porządków

zabiegi pielęgnacyjne

nauka makijażu

robienie na drutach i szydełku

Respondentki zapytane o to, co jest dla nich priorytetowym zakupem podczas kwarantanny, zgodnie odpowiadają, że są to produkty spożywcze. Polki do koszyka wrzucają nie tylko podstawowe produkty, takie jak mleko, chleb, czy mydło. Równie ważne miejsce w ich menu zajmują wino, piwo i czekolada. Eksperymenty w kuchni też są na porządku dziennym. Do najbardziej awangardowych dań, które przygotowały ankietowane należą:

ryż z majonezem

zmiksowane spaghetti

kanapki z jabłkiem

płatki czekoladowe z wodą

makaron z keczupem

Bez lęku przed samotnością?

Choć badania psychologów przestrzegają przed negatywnymi dla psychiki skutkami izolacji, to ponad 70% ankietowanych przyznaje, że znosi rozłąkę całkiem dobrze. Z drugiej jednak strony, Polki zapytane o to, czy kwarantanna wpłynie pozytywnie na ich relacje z partnerem, nie były już jednogłośne. Jedynie 57% z nich stwierdziło, że ten czas wzmocni ich związek.

Jakie środki podejmują badane w celu podtrzymania intymnej strony ich związku podczas izolacji? Okazuje się, że tylko 4 na 10 z nich zdecydowało się na wysłanie nudes lub na sexcalls. Wynika to z faktu, że aż 70% respondentek przyznaje, że takie praktyki sprawiają, że czują się niekomfortowo.

Miłość w czasach zarazy

Optymizmem napawa fakt, że w dobie koronawirusa miłość rozkwita. Świadczą o tym urocze gesty, na które pary zdobyły się wobec siebie podczas kwarantanny. Wśród nich badane wymieniają:

opowiadanie sobie na dobranoc bajek przez telefon

wysyłanie czułych wiadomości tekstowych i głosowych

zorganizowanie wirtualnej romantycznej randki

wspólne granie w gry na odległość

zamawianie ulubionego jedzenia z dostawą pod drzwi

Co najmniej do końca miesiąca kwarantanna pozostanie obowiązkowa, a najlepszym sposobem na zatrzymanie epidemii jest pozostanie w domu. Dlatego, aby w miarę bezboleśnie przejść przez ten okres, warto skorzystać z tych oryginalnych pomysłów. A jeśli nie masz partnera, pamiętaj, że izolacja nie jest przeszkodą dla cyfrowego romansu. To doskonały czas, żeby spróbować online dating!