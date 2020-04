W tym roku w czasie świąt będzie jeszcze mniej okazji do poruszania się niż zwykle. Dlatego szczególnie warto przemyśleć, co z zastawionego stołu trafi na talerz, a później do żołądka.

Ile kalorii mają wielkanocne potrawy? Reklama Na ile świątecznych smakołyków możemy sobie pozwolić, aby później tego nie żałować? O tym w studio "Dzień Dobry TVN" opowiedziała dietetyczka Ula Somow.