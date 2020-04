Lara Gessler zdradza, że Pracownia Kulinarna najprawdopodobniej wystartuje już w kwietniu. Obecnie wynajem podobnego miejsca z profesjonalnym wyposażeniem w Warszawie jest bardzo drogie. Córka gwiazdy TVN chce, by przystępna cena i dobrej jakości narzędzia przyciągnęły zarówno blogerów kulinarnych, jak i profesjonalnych szefów kuchni.

– W studiu będę prowadzić warsztaty zarówno ja, mój brat, jak i inni zdolni kucharze. To będzie miejsce, gdzie ludzie zajmujący się gotowaniem będą mogli przyjść i popracować w profesjonalnych warunkach nad swoimi książkami czy innymi projektami. Będziemy tworzyć i myśleć, otoczeni dobrym wyposażeniem – powiedziała w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Lara Gessler podczas benefisu z okazji 10-lecia "Kuchennych rewolucji"

Restauratorka tłumaczy, że miejsce, które powstaje pod jej czujnym okiem, będzie miało także wymiar społeczny. Chciałaby bowiem, aby ludzie, którzy na co dzień pracują w gastronomii, byli dla siebie bardziej życzliwi i nie patrzyli na siebie jedynie jak na konkurencję. Obecnie wielu profesjonalistów niechętnie podaje pomocną dłoń młodszym kolegom po fachu. Powodem często jest strach o własną pozycję.

– Przeszkadza mi, że wśród kucharzy panuje bardzo duża zaborczość. Wszyscy chcą jak najwięcej zagarnąć dla siebie. Uważam, że tak nie powinno być, bo jeśli nie dzielisz się swoimi pomysłami i nie dajesz ludziom się rozwijać, to sam stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć do przodu – wyjaśnia.

Gessler swoim zachowaniem chce dowieść, że współpraca jest kluczem do sukcesu. Dzięki niej ludzie wzajemnie się inspirują, motywują i napędzają do działania. Dzięki otwartości na nieznane ciągle poszerzają własne horyzonty.

– Rozdaję przepisy. Wszystko, co mi przyjdzie do głowy, podaję dalej. Nie modyfikuję receptur z nadzieją, że komuś nie wyjdzie tak dobrze jak mi. Jestem zdania, że jeśli jakiejś osobie uda się zrobić to, co jej poleciłam, między nami wytwarza się zaufanie. To jest najcenniejsze dla kucharza. Chcę, żeby ktoś, kto odtwarza moje przepisy, mógł na mnie polegać – tłumaczy.