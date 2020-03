Maffashion jest jedną z najpopularniejszych polskich blogerek modowych. Przez lata prezentuje swoje stylizacje w mediach społecznościowych.

Reklama

Instagram ma w planach usuwać retuszowane zdjęcia. Czy ten pomysł podoba się blogerce?

- Oczywiście, jak najbardziej można spróbować - powiedziała. Maffashion przyznała także, że sama obrabia to, co wrzuca do sieci.

- Oczywiście, że to robiłam. Sam Instagram proponuje zabawę zdjęciami - dodała.