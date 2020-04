Trendy z lat 90. wracają

W 2020 makijaż w stylu odważnych lat 90. nie będzie wyglądał gotycko, ale będzie bardzo elegancki. Technika przyciemnionej powieki będzie pasowała prawie do każdego kształtu oka oraz typu urody. Jeśli chcesz być na fali trendów w makijażu w 2020 roku, nie zapomnij o graficznym podkreśleniu ruchomej powieki oraz wizualnym wyciągnięciu oka za pomocą cieniowanej kreski.

Różne kształty kresek

W historii makijażu nie ma nic bardziej klasycznego niż kreska. Jednak w 2020 r. oprócz standardowych, krótkich kresek w stylu „cat eye”, warto nieco poszerzyć horyzonty i wypróbować najbardziej niestandardowe kształty modelujące oko. Dzięki takiej technice każda kobieta będzie mogła dopasować kształt kreski do swojego typu urody.

Glossy red lips

Klasyczny czerwony kolor od dawna jest prawdziwym trendem dla kobiet w każdym wieku. Jeśli wcześniej ten odcień czasami wydawał się zbyt agresywny oraz prowokujący, dziś czerwona szminka jest niezbędnym elementem zarówno w codziennym, jak w makijażu na wieczór. Ponadto trend glossy lips powraca, zastępując ukochane przez wszystkich matowe wykończenie. Ponadto błyszczące usta wyglądają na bardziej pełne oraz nawilżone.

Naturalny róż do policzków

Soczysty, ale jednocześnie naturalny rumieniec to super trend nadchodzącego roku. Mogą to być morelowe, brzoskwiniowe, zimne oraz ciepłe różowe odcienie. Najpierw nałóż róż na jabłka policzków, a następnie zmiksuj je na kościach policzkowych - dzięki temu Twój makijaż będzie delikatniejszy oraz bardziej naturalny.

Make Up No Make Up

Delikatny i nie rzucający się w oczy – lubisz taki efekt makijażu? Świetny na co dzień do pracy lub do szkoły, na wyjazd lub aktywną randkę. Wystarczy podkreślić naturalne piękno i zniwelować drobne niedoskonałości, żeby odbicie w lustrze sprawiało nam radość i satysfakcję. Bez przerysowania, bez ekstrawagancji, bez długich przygotowań.