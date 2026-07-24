Współczesne trendy w polskim nadawaniu imion udowadniają, że moda zatacza koło. Rodzice coraz rzadziej szukają ekstrawagancji, a zamiast tego chętnie sięgają po dawne skarby skrywające się w rodzinnych drzewach genealogicznych. Obok takich hitów jak Zofia czy Franciszek, na salony powraca kolejna dawna klasyka.

O jakim imieniu mowa?

Choć najgłośniej jest o liderach rankingów popularności, swoją drugą młodość przeżywa Stefania. To imię z bogatą historią przez pewien czas pozostawało w cieniu, by teraz znowu zacząć zyskiwać na znaczeniu.

Jego korzenie tkwią w starożytnej Grecji. Pochodzi od słowa stephanos, które oznacza wieniec, koronę lub laur zwycięzcy. Jako żeńskie rozwinięcie imienia Stefan, niesie za sobą ponadczasowy przekaz symbolizuje osobę uwieńczoną chwałą, sukcesem i triumfem.

Statystyki rządowe potwierdzają ten zwrot akcji. Z ogólnopolskiego rejestru PESEL wynika, że w Polsce żyje obecnie 39 291 kobiet noszących to imię jako pierwsze, co daje mu solidną 112. lokatę w kraju. Co ważne, dynamika rośnie: w samym 2025 roku rodzice wybrali Stefanię dla 385 noworodków, co jest najlepszym wynikiem od dziesięciu lat.

Stefania: Imieniny, pieszczotliwe formy i osobowość

Kiedy świętuje? Kalendarz daje Stefanii kilka okazji do świętowania (m.in. w styczniu, maju i wrześniu), jednak najchętniej obchodzi imieniny 18 września. To imię wręcz prosi się o ciepłe spieszczczenia. Najpopularniejsze z nich to: Stefcia, Stefa, Stefka, Stefunia, Stefusia, Stefulka, Stenia, Stenka oraz nieco bardziej unikalna Fania.

Co kryje charakter? Astrologowie i tradycyjne senniki imion często opisują Stefanie jako kobiety o niezwykłej sile ducha, niezależne i bardzo zorganizowane. Mają w sobie mnóstwo energii, są lojalne wobec przyjaciół, a w trudnych chwilach wykazują się godną podziwu odwagą i konsekwencją w dążeniu do wyznaczonych celów.

Źródło: Top.pl