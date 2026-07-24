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"Naturalny Ozempic" z ogródka babci? Nowe badania zaskakują

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
42 minut temu
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Czarny bez
"Naturalny Ozempic" z ogródka babci? Nowe badania zaskakują/Shutterstock
Sok z czarnego bzu kojarzy nam się głównie z jesiennym ratunkiem na przeziębienie i wzmocnienie odporności. Tymczasem, naukowcy postanowili sprawdzić, czy ten ciemny eliksir może działać jak "naturalny Ozempic" i podkręcać spalanie tłuszczu. Choć chwytliwe porównanie to głównie chwyt marketingowy, najnowsze badania przynoszą niezwykle obiecujące wyniki.

Moda na naturalne wsparcie odchudzania nie słabnie. Po błonniku, occie jabłkowym i berberynie coraz głośniej mówi się właśnie o soku z czarnego bzu. Choć oczywiście nie zastąpi on nowoczesnych leków na odchudzanie, jego wpływ na organizm zasługuje na uwagę.

Jak podaje portal well.pl, badanie przeprowadzone przez naukowców z Washington State University objęło 18 osób z nadwagą. Uczestnicy przez okrągły tydzień codziennie wypijali około 350 ml soku z czarnego bzu lub specjalnego placebo o identycznym smaku i kolorze, stosując jednocześnie taką samą dietę. Już po siedmiu dniach eksperymentu badacze zaobserwowali wyraźne zmiany w organizmach badanych. W jelitach zwiększyła się liczba korzystnych bakterii, a ubyło tych szkodliwych, co bezpośrednio wspiera prawidłowe trawienie i funkcjonowanie całego organizmu.

Niższy cukier i spalanie tłuszczu w wersji turbo

Pozytywne efekty kuracji nie ograniczyły się wyłącznie do pracy układu pokarmowego. Jak podaje portal well.pl, naukowcy odnotowali, że po tygodniowym piciu soku poziom glukozy we krwi po spożyciu węglowodanów był średnio aż o 24 procent niższy, a stężenie insuliny spadło o 9 procent.

To jednak nie wszystko. Eksperyment sugeruje, że organizm osób pijących sok skuteczniej wykorzystywał tłuszcz jako główne źródło energii. Przyspieszone spalanie tłuszczu pojawiało się zarówno po posiłkach bogatych w węglowodany, jak i podczas zwykłego wysiłku fizycznego. Za te rewelacyjne efekty odpowiadają przede wszystkim antocyjany – silne naturalne związki roślinne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwcukrzycowym, których czarny bez ma w sobie rekordowe ilości.

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Dlaczego czarny bez bije na głowę inne owoce?

Eksperci podkreślają, że czarny bez to wciąż niedoceniany owoc na rynku żywnościowym. Jak podaje portal well.pl, główny autor badania Patrick Solverson zwraca uwagę na potężną dawkę dobroczynnych substancji w nim zawartych. Aby dostarczyć organizmowi tyle samo cennych antocyjany, co w zaledwie 180 ml soku z czarnego bzu, musielibyśmy zjeść nawet cztery całe filiżanki jeżyn.

Naukowcy podkreślają, że jedzenie może być prawdziwym lekarstwem, a medycyna ludowa po raz kolejny znajduje twarde potwierdzenie w nowoczesnych laboratoriach. Oczywiście badanie objęło niewielką grupę osób i trwało krótko, dlatego określenie "naturalny Ozempic" traktujemy z przymrużeniem oka. Badacze zapowiadają jednak kolejne testy – chcą sprawdzić, czy sok z bzu pomoże utrzymać wagę osobom, które zakończyły już kurację lekami z grupy GLP-1.

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Źródło Media
Tematy: badanieczarny bezozempicleki GLP-1
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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