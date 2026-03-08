Dzień Kobiet to nie tylko okazja do wręczania kwiatów, ale także moment, by powiedzieć sobie nawzajem coś dobrego. Ciepłe słowa od kobiety dla kobiety potrafią dodać siły, przypomnieć o własnej wartości i wywołać uśmiech. Jeśli szukasz inspiracji na krótkie, mądre i piękne życzenia na Dzień Kobiet, które możesz wysłać córce, przyjaciółce, siostrze czy koleżance, poniżej znajdziesz kilka gotowych propozycji.