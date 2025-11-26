Święta Bożego Narodzenia 2025 to czas, w którym szukamy słów pięknych, mądrych i wyjątkowych. Takich, które naprawdę poruszą serce. Jeśli brakuje Ci inspiracji, przygotowaliśmy zestaw krótkich, niepowtarzalnych i pełnych ciepła życzeń bożonarodzeniowych. To propozycje, które sprawdzą się w wiadomości, na kartce, pod postem lub w życzeniach składanych osobiście. Wybierz te, które najlepiej oddają Twoje emocje i podaruj komuś odrobinę świątecznego światła.