Kartki świąteczne to prosty, ale bardzo osobisty sposób, by okazać pamięć i bliskość, nawet wtedy, gdy nie możemy spotkać się osobiście. Czasem wystarczy kilka ciepłych słów i estetyczna forma, by sprawić komuś prawdziwą radość.

Przygotowane kartki są utrzymane w spokojnej, magicznej stylistyce, dzięki czemu pasują zarówno do wysyłki rodzinie, przyjaciołom, jak i dalszym znajomym. To bezpieczny wybór również wtedy, gdy nie mamy pewności, jakie życzenia będą najbardziej odpowiednie.

Każdą kartkę możesz wykorzystać na kilka sposobów. Sprawdzi się jako szybkie życzenia wysłane w wiadomości SMS lub komunikatorze, jako załącznik do maila albo jako klasyczna kartka do wydrukowania. Wystarczy wybrać wzór kartki, kliknąć pod kartką POBIERZ KARTKĘ, a pod prawym klawiszem myszki wybrać ZAPISZ OBRAZ JAKO i gotowe.

