Powszechnie wiadomo, że umiarkowane spożycie kawy może przynosić liczne korzyści zdrowotne. Instytucje takie jak National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) potwierdzają, że picie od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie jest powiązane ze zmniejszonym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Jednak najnowsze doniesienia naukowe idą o krok dalej, sugerując, że nie tylko ilość, ale i pora dnia, w której sięgamy po ten popularny napój, może mieć kluczowe znaczenie dla maksymalizacji tych pozytywnych efektów.

Badania naukowców: Największe korzyści przed południem

Analiza, opublikowana w European Society of Cardiology, skupiła się na obszernej grupie ponad 40 tysięcy dorosłych Amerykanów, z których 52 proc. deklarowało regularne picie kawy. Wyniki tej szczegółowej pracy badawczej zaskoczyły naukowców, rzucając nowe światło na optymalny rytm spożycia kofeiny.

Reklama

Kluczowe odkrycie : U dorosłych, którzy ograniczali spożycie kawy do godzin od 4:00 rano do południa , zaobserwowano największy spadek wskaźnika przedwczesnej śmiertelności.

: U dorosłych, którzy ograniczali spożycie kawy do godzin , zaobserwowano największy spadek wskaźnika przedwczesnej śmiertelności. Mniejsze ryzyko śmierci : Osoby pijące kawę wyłącznie w tych porannych godzinach miały o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do osób niepijących kawy.

: Osoby pijące kawę wyłącznie w tych porannych godzinach miały o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do osób niepijących kawy. Ochrona serca: Co więcej, w tej grupie odnotowano aż o 31 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z powodu chorób układu krążenia.

Warto podkreślić, że tak znaczące korzyści zdrowotne nie dotyczyły osób, które piły kawę w późniejszych porach dnia.

Dlaczego picie kawy rano jest najlepsze?

Naukowcy z NHLBI wskazują na dwa główne czynniki, które mogą stać za tymi intrygującymi wynikami, wiążącymi poranne picie kawy z poprawą zdrowia sercowo-naczyniowego i ogólnego: