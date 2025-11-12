Powszechnie wiadomo, że umiarkowane spożycie kawy może przynosić liczne korzyści zdrowotne. Instytucje takie jak National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) potwierdzają, że picie od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie jest powiązane ze zmniejszonym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Jednak najnowsze doniesienia naukowe idą o krok dalej, sugerując, że nie tylko ilość, ale i pora dnia, w której sięgamy po ten popularny napój, może mieć kluczowe znaczenie dla maksymalizacji tych pozytywnych efektów.
Badania naukowców: Największe korzyści przed południem
Analiza, opublikowana w European Society of Cardiology, skupiła się na obszernej grupie ponad 40 tysięcy dorosłych Amerykanów, z których 52 proc. deklarowało regularne picie kawy. Wyniki tej szczegółowej pracy badawczej zaskoczyły naukowców, rzucając nowe światło na optymalny rytm spożycia kofeiny.
- Kluczowe odkrycie: U dorosłych, którzy ograniczali spożycie kawy do godzin od 4:00 rano do południa, zaobserwowano największy spadek wskaźnika przedwczesnej śmiertelności.
- Mniejsze ryzyko śmierci: Osoby pijące kawę wyłącznie w tych porannych godzinach miały o 16 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do osób niepijących kawy.
- Ochrona serca: Co więcej, w tej grupie odnotowano aż o 31 proc. mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z powodu chorób układu krążenia.
Warto podkreślić, że tak znaczące korzyści zdrowotne nie dotyczyły osób, które piły kawę w późniejszych porach dnia.
Dlaczego picie kawy rano jest najlepsze?
Naukowcy z NHLBI wskazują na dwa główne czynniki, które mogą stać za tymi intrygującymi wynikami, wiążącymi poranne picie kawy z poprawą zdrowia sercowo-naczyniowego i ogólnego:
- Lepsza jakość snu: Spożywanie kawy wcześnie rano minimalizuje jej wpływ na naturalny rytm snu i czuwania. Lepszy, niezakłócony sen jest fundamentem ogólnego stanu zdrowia i ma udowodniony pozytywny wpływ na cały układ sercowo-naczyniowy. Późniejsza kawa może prowadzić do zaburzeń snu, niwelując wszelkie potencjalne korzyści.
- Maksymalne działanie przeciwzapalne: Kawa wykazuje najsilniejsze właściwości przeciwzapalne właśnie w godzinach porannych. Zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie jest krytyczne dla prewencji wielu chorób przewlekłych, w tym schorzeń serca.
