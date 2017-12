1. Czy załatwiłam wszystkie bieżące sprawy?

Gdy myśli się o przygotowaniach do porodu, najczęściej do głowy przychodzi spakowanie torby do szpitala czy skompletowanie wyprawki i zaaranżowanie domu z myślą o pojawieniu się w nim niemowlaka. Tymczasem jest jeszcze co najmniej kilka kwestii, o które warto zadbać, by ułatwić sobie, a także innym członkom rodziny funkcjonowanie, gdy już wrócisz z maluszkiem ze szpitala. Opieka nad pociechą pochłaniać będzie sporo czasu i energii, dlatego wiele codziennych spraw trafi najprawdopodobniej na koniec listy priorytetów. Tak może być przykładowo z gotowaniem, dlatego teraz, gdy masz jeszcze siły, zaplanuj posiłki, a następnie przygotuj i zamroź bazowe elementy zdrowych obiadów, do których wystarczy tylko później dodać na przykład świeże warzywa. Zaopatrz się też w produkty, które mają długi termin przydatności do spożycia jak kasza, ryż i tym podobne. Dzięki temu później nie będziesz musiała ani zastanawiać się nad jadłospisem, ani poświęcać wiele czasu na gotowanie czy zakupy. Pamiętaj, że karmiąc piersią nie powinnaś jeść potraw pikantnych ani ciężkostrawnych i uwzględnij to w poporodowym menu. Inną codzienną sprawą, o którą warto zadbać przed rozwiązaniem, są domowe finanse. Gdy w domu pojawia się dziecko, łatwo zapomnieć o rachunku za prąd czy telefon, dlatego jeśli masz taką możliwość, wszystkie opłaty zrób z wyprzedzeniem. Dzięki temu po porodzie będziesz mogła skupić się na tym, co dla ciebie najważniejsze.

2. W jakim szpitalu chcę rodzić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to do ciebie należy decyzja o tym, w którym szpitalu urodzi się twoje dziecko. Ważne, by było to miejsce, które zapewni ci zarówno poczucie komfortu, jak i bezpieczeństwo. Składa się na to kilka elementów – istotny jest przede wszystkim wykwalifikowany personel medyczny, o którego kompetencje i doświadczenie warto zapytać. Dobrze jest też sprawdzić, jakie warunki porodu oferuje dany szpital, a więc przede wszystkim czy dostępna jest w nim ogólna sala, gdzie od innych rodzących będzie cię oddzielać tylko kotara, a może w grę wchodzą bardziej intymny pokój jednoosobowy. Dla swojej wygody zweryfikuj także, z czego – poza standardowym wyposażeniem – można korzystać na sali porodowej, a więc na przykład czy są tam gadżety uławiające poród takie jak piłki czy worki sako.

Podejmując decyzję o wyborze szpitala, w którym będziesz rodzić, zapytaj również o procedury, jakie w nim obowiązują w przypadku, gdyby podczas porodu pojawiły się komplikacje bądź jeśli noworodkowi trzeba by tuż po przyjściu na świat udzielić zaawansowanej pomocy medycznej.

– Przyszli rodzice coraz częściej pytają o to, czy szpital dysponuje własnym oddziałem intensywnej terapii dla noworodków oraz specjalistycznym sprzętem takim jak respiratory, aparatura do wspomagania oddechu czy inkubatory. To ważne, ponieważ dzięki temu w razie potrzeby dziecko będzie miało zapewnioną opiekę, a do tego pomoc zostanie mu udzielona na miejscu, bez konieczności przewożenia do innej placówki medycznej, a także natychmiastowo – bo przecież w wielu przypadkach każda chwila ma znaczenie – mówi dr n. med. Ewa Kurowska, ginekolog ze Szpitala Medicover.

3. Czy wiem, jak dojechać do wybranego szpitala?

Lokalizacja szpitala to również jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca, w którym będziesz rodzić. Ważna jest jednak nie tylko odległość w kilometrach, ale przede wszystkim to, ile czasu zajmuje dojazd do niego – i to o różnych porach, w tym w godzinach szczytu. Dobrze więc sprawdzić kilka wariantów trasy i panujące na nich natężenie ruchu o różnych godzinach. Myśląc o tym, jak dostaniesz się do szpitala, zdecyduj, czy zawiezie cię na przykład partner czy raczej będziesz chciała skorzystać z taksówki (w tym drugim przypadku od razu zapisz sobie w telefonie numery do kilku korporacji). Jeśli stawiasz na własny transport, pamiętaj o zadbaniu nie tylko o to, by auto było sprawne i zatankowane, ale też wybierz kierowcę-zastępcę – na wypadek, gdyby z jakiegoś względu partner nie mógł cię podwieźć.

4. Czy mam wszystkie aktualne wyniki badań?

Przy przyjęciu na porodówkę personel szpitala będzie wymagał od ciebie okazania określonych dokumentów i przekazania aktualnych wyników badań. Powinnaś mieć przy sobie dowód osobisty, kartę przebiegu ciąży, plan porodu, dokument, który potwierdza ważne ubezpieczenie, a także spisany numer PESEL oraz NIP – pracodawcy bądź własny w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą.

– Bardzo ważne są również wyniki aktualnych badań pacjentki: oznaczenie grupy krwi i Rh, ostatnia morfologia i badanie ogólne moczu, wszystkie USG wykonywane podczas ciąży, odczyn WR (badanie w kierunku kiły), badanie antygenu HBS (w kierunku żółtaczki typu B), a także wyniki posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca – wymienia dr n. med. Ewa Kurowska ze Szpitala Medicover. – Jeśli przyszła mama w trakcie ciąży wykonywała inne istotne badania czy konsultacje, na przykład kardiologiczne, ich wyniki również należy mieć przy sobie – dodaje.

5. W jaki sposób będę rodzić i czy będę chciała skorzystać ze znieczulenia?

To pytanie również łączy się z decyzją o wyborze porodówki. Zdarza się bowiem, że w różnych placówkach pacjentki mają mniejszy lub większy wpływ na przebieg porodu – mogą spacerować, korzystać z wanny czy dowolnie zmieniać pozycję zarówno podczas pierwszej fazy porodu, jak i w trakcie parcia. Ponieważ w niektórych szpitalach nadal rutynowo wykonuje się nacięcie krocza, dobrze jest zawczasu przedyskutować z lekarzem albo położną także tę kwestię. Dobrym pomysłem będzie uwzględnienie tych kwestii w planie porodu. Warto też upewnić się, czy w wytypowanym miejscu można skorzystać z farmakologicznego znieczulenia i zarezerwować sobie taką możliwość (niektóre placówki wymagają bowiem zgłoszenia tego z wyprzedzeniem).

6. Kto będzie mi towarzyszył podczas porodu?

Widok mężczyzn na sali porodowej nikogo już nie dziwi – wiele par decyduje się bowiem na tak zwany poród rodzinny. Spora część kobiet przyznaje, że czuje się dzięki temu pewniej i bezpiecznej, a nawet odczuwa mniejszy ból. Niekiedy jednak obecność przy porodzie bliskiej osoby zamiast pomagać przeszkadza. Przygotowując się do powitania na świecie maleństwa, zastanów się więc, które rozwiązanie będzie dla ciebie najlepsze.

7. Czy znam program szczepień dla dzieci?

Już w trakcie ciąży warto też zapoznać się z kalendarzem obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych dla dzieci. To pozwoli chronić malca przed wieloma niekiedy naprawdę poważnymi chorobami, których leczenie mogłoby wymagać nawet pobytu w szpitalu. – Pierwsze, obowiązkowe szczepienia – przeciwko żółtaczce typu B oraz gruźlicy – wykonuje się już w pierwszej dobie po porodzie – dodaje dr n. med. Ewa Kurowska ze Szpitala Medicover.