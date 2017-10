Jak poradzić sobie z niekontrolowanymi atakami złości u dziecka? Rozmawiały o tym w "Dzień Dobry TVN" dziennikarka Beata Sadowska, blogerka Aleksandra Radomska oraz psycholog dziecięcy dr Monika Perkowska.

Jak z napadem złości swojego syna na stacji benzynowej poradziła sobie Sadowska?

- On ma prawo do złości tak jak ma prawo do każdego innego uczucia, tak jak my dorośli - zaznaczyła.