Jujutsu Kasien QUIZ. Jesteś fanem anime? 8/15 to dobry rezultat
dzisiaj, 83 minut temu
Jujutsu Kasien to jedna z najpopularniejszych mang i anime ostatnich lat. Opowiada historię Yuujiego Itadoriego, który trafia do świata klątw i czarowników jujutsu, gdzie każda decyzja może kosztować życie. Historia podbiła serca fanów dynamiczną akcją i mrocznym klimatem. Sprawdź się w quize i przekonaj się ile naprawdę zapamiętałeś z anime Jujutsu Kasien.
