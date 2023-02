Wiele osób poznając drugą osobę chce pokazać się z jak najlepszej strony i czasami zakłamuje rzeczywistość. Jednak ostatecznie wspólne życie weryfikuje wszystkie wyobrażenia, dlatego warto jak najwcześniej omówić różne kwestie, w tym podejście do pieniądza i wspólnego budżetu. Dla wielu osób rozmowa o pieniądzach może być trudna, jednak może ona umocnić związek. Warto taki temat podjąć już na początku budowania relacji, gdyż dzięki temu unikniemy wielu niedomówień i nierealnych wyobrażeń w przyszłości.

- Oczywiście nie chodzi o to, by już na pierwszej randce wypytywać drugą osobę o to, ile zarabia i czy ma jakieś oszczędności, gdyż tylko wystraszymy naszego towarzysza i ze związku nic nie wyjdzie. Natomiast, gdy postanowimy zrobić kolejny krok i np. zamieszkać razem, warto najpierw porozmawiać o budżecie, wydatkach i innych kwestiach finansowych. Czy część rachunków będzie opłacać jedna osoba, a drugą nasz partner, a może założymy wspólne konto, na które będziemy przelewać część wypłaty i łącznie będziemy opłacać wszystkie opłaty. W każdym związku ważne jest by dowiedzieć się jak do kwestii finansowych podchodzi ukochana osoba – mówi Marta Kobińska, autorka bloga o finansach „Bezpieczna Finansowo”.

Przed rozpoczęciem z drugą osobą rozmowy o pieniądzach warto wypisać swoje priorytety, by ustalić, które elementy domowych finansów są dla nas istotne, a które mniej. Niektórzy lubią odkładać z każdej wypłaty część zarobków na konto oszczędnościowe czy do tzw. „skarpety”. Inni wydają wszystko na przyjemności czy podróże. Podczas rozmowy warto ustalić, w jaki sposób będziemy płacić rachunki, czy będziemy odkładać pieniądze na zakup mieszkania czy samochodu, jeśli planujemy bądź mamy już dzieci – czy odkładamy na ich przyszłość. A może wszystkie „nadprogramowe” pieniądze będziemy wydawać na wspólne podróże i inne przyjemności.

- Rozmowa o pieniądzach może wydawać się trudna i bardzo stresująca dla obu partnerów. Każdy z nas wyniósł ze swojego domu pewne nawyki, które będzie starał się przeforsować w związku partnerskim. Niektóre z nich z pewnością mogą być dobre. Jednak każdy związek powinien opierać się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, gdzie będziemy słuchać swojej drugiej połówki, dlatego podczas rozmowy o finansach nie starajmy się usilnie przeforsować swojego zdania. Postarajmy się na spokojnie wysłuchać argumentów drugiej osoby i racjonalnie podejść do tematu ustalania wspólnego budżetu i planowania wydatków. Dzięki zrównoważonej i bezkonfliktowej rozmowie dojdziemy do kompromisu i dyskusja zakończy się bez kłótni. Spowoduje to również, że w przyszłości łatwiej przyjdzie nam rozpoczęcie kolejnej rozmowy o finansach – dodaje autorka bloga.

Na taką rozmowę warto znaleźć neutralne miejsce i wybrać się na tzw. randkę budżetową. Dobrym pomysłem może być miejsce publiczne, jak spacer w parku, czy kawiarnia, które w pewien sposób mogą pohamować nasze emocje i wybuch gniewu, gdyż nie będziemy chcieli by obce osoby były świadkami kłótni. Planując randkę budżetową, warto się do niej przygotować i nastawić na odmienne zdanie drugiej strony. Spotkanie mające na celu zapoznanie się na podłożu finansowym, powinno przebiegać w miłej, przyjaznej i wyrozumiałej atmosferze.

- Niezwykle istotną kwestią w każdym związku, jest obranie wspólnych celów. Każdy z nas zakłada sobie pewne cele finansowe i ważnym jest, by podczas randki budżetowej odnaleźć wspólny język, wspólne założenia i pragnienia. Ustalanie systemu gospodarowania i wydawania pieniędzy w partnerstwie nie musi wykluczać indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń. W przypadku odmiennych osobowości, znalezienie kompromisu finansowego to podstawa, by związek był trwały. Randka budżetowa wiąże się niekiedy z odsłonieniem swoich niewygodnych nawyków, odkryciem pewnych przyzwyczajeń i ujawnieniem podejścia do pieniądza. Warto zatem zadbać by miejsce doboru randki było neutralne i spokojne. Dobrym pomysłem jest wypisanie swoich pragnień, podobieństw i różnic między partnerami oraz stworzenie listy indywidualnych oraz wspólnych priorytetów. Mając świadomość jak wygląda sfera finansowa drugiej połówki, łatwiej jest być wyrozumiałym i dojść do wspólnego systemu zarządzania pieniędzmi – tłumaczy Marta Kobińska.

Umiejętność rozmowy na temat pieniędzy w czasach inflacji może wydawać się jeszcze trudniejszym kamieniem milowym do pokonania. Wiele osób zmaga się z trudnościami finansowymi i nie wie jak sobie poradzić w czasach stale rosnących cen. Zarówno idąc na pierwszą randkę, jak i planując wspólną przyszłość z partnerem, rozmowa o stanie finansowym może wyzwalać niepotrzebne emocje. Jak zatem poprowadzić rozmowę finansową i odważyć się mówić otwarcie o pieniądzach?

– Emocje proszę odstawić na bok. Rozmowa w świetle inflacji jest szczególnie istotna. Ukrywanie problemów finansowych i traktowanie pieniędzy jako temat tabu jest zgubne i może prowadzić nawet do rozpadu relacji. Widząc podwyżki cen na półkach sklepów, wzrost ceny paliwa, gazu i prądu, należy wspólnie zadbać o budżet domowy. Biorąc pod uwagę podstawowe i regularne koszty ponoszone co miesiąc, warto wziąć pod lupę swoje potrzeby i dostosować ich skalę do danych czasów w jakich przyszło funkcjonować. W tym przypadku warto na spokojnie, wspólnie przeanalizowań dotychczasowe wydatki i dopasować styl życia do ich wysokości. W obliczu inflacji, trzeba być szczególnie wobec siebie wyrozumiałym i podchodzić to kwestii pieniądza z należytym rozsądkiem. Przy relacjach z dłuższym stażem, dobrze jest podjąć się konstruktywnych i konkretnych działań, takich jak określenie wspólnego budżetu, wyznaczenie oszczędności, wskazanie płatników za poszczególne rachunki i proporcjonalne dostosowanie wydatków do zarobków – dodaje autorka bloga „Bezpieczna Finansowo”.

Na koniec warto dodać, że pieniądze są nieodłącznym elementem każdego życia człowieka. Chcąc nie chcąc, rozmowa o finansach prędzej czy później pojawi się w każdym związku. Planując taką rozmowę i przygotowując na to swojego partnera i siebie, jesteśmy w stanie uniknąć zbędnych konfliktów i kłótni, zapanować nad niepotrzebnymi emocjami, a przy tym poznać siebie bliżej. Otwarta i szczera postawa, określenie wspólnych priorytetów i zadbanie o miłą atmosferę to kluczowe elementy każdej randki budżetowej. Zważywszy na rosnącą inflację, podczas rozmowy o pieniądzach, nie można mijać się z prawdą i warto w sposób rozsądny i obiektywny przedstawić swoje podejście do zarobków i wydatków.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Marta Kobińska, autorki bezpiecznafinansowo.pl