Dlaczego warto jeść ogórki kiszone i jak przygotować je, by były idealnie chrupiące?

Ogórki kiszone to nie tylko smaczny dodatek do obiadu, ale także prawdziwa bomba witaminowa. Jakie korzyści zdrowotne kryją w sobie kiszonki i jak przygotować je w domowym zaciszu, by zawsze były chrupiące? Oto kilka sprawdzonych rad.

Zdrowotne właściwości ogórków kiszonych

Kiszone ogórki to naturalne źródło probiotyków. Bakterie probiotyczne, które powstają w procesie fermentacji, mają zbawienny wpływ na florę bakteryjną jelit, co przekłada się na lepsze trawienie i mocniejszą odporność. Probiotyki mogą również wpływać na produkcję serotoniny, hormonu szczęścia, poprawiając ogólne samopoczucie.

Poza probiotykami, kiszone ogórki zawierają:

Witaminę C , która wspiera układ immunologiczny.

, która wspiera układ immunologiczny. Enzymy trawienne , ułatwiające przyswajanie pokarmów i łagodzące problemy żołądkowe.

, ułatwiające przyswajanie pokarmów i łagodzące problemy żołądkowe. Potas , pomagający w regulacji ciśnienia krwi i wspierający zdrowie serca.

, pomagający w regulacji ciśnienia krwi i wspierający zdrowie serca. Antyoksydanty, które chronią komórki przed starzeniem się.

Co więcej, ogórki kiszone są niskokaloryczne, co czyni je idealną przekąską dla osób dbających o linię.

Sprawdzona metoda na chrupiące ogórki

Jednym ze sposobów na idealne kiszonki jest zasada 3x3.

Krok 1: Przygotowanie ogórków i solanki.

Wybierz młode, jędrne ogórki o jednolitym zielonym kolorze. Unikaj tych przerośniętych i żółtych. Przed kiszeniem mocz ogórki w lodowatej wodzie przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc. To prosty trik, który gwarantuje chrupkość. Przygotuj solankę z 3 litrów wody i 3 łyżek soli. Wodę zagotuj z solą, a następnie odstaw do ostygnięcia.

Krok 2: Kiszenie.

Na dno wyparzonego słoja połóż koper, chrzan (korzeń i liście) oraz ząbki czosnku. Następnie ciasno ułóż ogórki, przekładając je przyprawami. Zalej ogórki przestudzoną solanką, tak aby były całkowicie zanurzone. Słój przykryj gazą lub luźno zakręć pokrywką i odstaw w chłodne miejsce na kilka dni.