Cukier – dlaczego spożywamy go aż tyle?

To nie tylko słodycze. Cukier znajduje się w niemal każdym przetworzonym produkcie – jogurtach, sokach, płatkach, pieczywie, a nawet gotowych zupach. Jemy go często nieświadomie, bo ukrywa się pod innymi nazwami. Producenci go kochają – bo poprawia smak, a organizm szybko się od niego uzależnia.

„Biała śmierć” – jak cukier niszczy organizm?

Eksperci nie mają wątpliwości – nadmiar cukru to tykająca bomba. Oto, co robi z Twoim ciałem:

przeciąża trzustkę i prowadzi do cukrzycy typu 2,

uszkadza naczynia krwionośne, zwiększając ryzyko zawału i udaru,

pogarsza kondycję skóry i przyspiesza starzenie,

obniża odporność i zaburza florę jelitową,

powoduje zaburzenia hormonalne i problemy z koncentracją,

wpływa na wahania nastroju i jakość snu,

zwiększa ryzyko depresji i otyłości brzusznej.

Polacy biją rekordy. Jemy więcej cukru niż kiedykolwiek

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przeciętny Polak zjada 40 kg cukru rocznie. To tak, jakby zjadać ponad 20 łyżeczek dziennie – codziennie, przez cały rok. Tymczasem WHO zaleca, by nie przekraczać 6 łyżeczek dziennie.

Cukier a psychika – tego nie widać od razu

Nie chodzi tylko o wagę czy wyniki badań. Nadmiar cukru wpływa też na mózg – obniża nastrój, potęguje zmęczenie, zaburza sen. Im więcej go zjadasz, tym trudniej się skupić, a wieczorne spadki energii to często nie zmęczenie, tylko skok glukozy i szybki zjazd.

Czy da się coś z tym zrobić?

Tak – i nie trzeba rezygnować ze wszystkiego. Klucz to świadome czytanie etykiet i eliminowanie cukru ukrytego tam, gdzie się go nie spodziewasz. Warto też zamieniać słodkie przekąski na owoce, orzechy lub warzywa z hummusem.