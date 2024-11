Mulczowanie - na czym polega?

Zbita, twarda i nieprzepuszczalna gleba nie jest dobrym podłożem dla wzrostu roślin. Woda, tlen substancje organiczne nie są dostarczane do rośliny, a korzenie muszą z trudem przebijać się przez podłoże. Zbita gleba może być skutkiem wielu niekorzystnych czynników m.in. nadmiernych opadów lub podlewania, deptania, braku przekopywania i stosowania naturalnych kompostów. Jak temu zapobiec? Jest na to prosty patent, czyli tzw. mulczowanie, o którym wielu ogrodników zapomina lub nawet nie wie. Najlepiej wykonać mulczowanie w listopadzie, kiedy ziemia nie jest jeszcze wychłodzona. Polega na ułożeniu ściółki na podłożu, by zabezpieczyć je przed chłodem, a także rozpulchnić.

Mulczowanie - jak to zrobić?

Mulczowanie to zabieg, który ma celu rozluźnienie zbitej gleby. Inaczej to po prostu ściółkowanie, czyli rozkładanie na powierzchni ziemi ściółki przygotowanej z kompostu, kory, opadłych liści czy skoszonej trawy. Ściółkę układa się na pustych grządkach jesienią, kiedy gleba jest jeszcze ciepła, co sprzyja rozkładowi materiału. Dzięki czemu gleba zostaje wzbogacona o substancje odżywcze, bogata w próchnicę i rozpulchniona. Wiosną będzie doskonale przygotowana do przyjęcia nowych sadzonek.