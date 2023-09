Reklama

Pestki słonecznika - jakie wybrać?

Pestki słonecznika możemy kupić w sklepach spożywczych. Powinno się unikać kupowania ziaren, których łupina jest pożółkła, ponieważ może to sugerować, że wnętrze ziarna nie nadaje się do spożycia.

Nasiona słonecznika można prażyć i suszyć, dzięki czemu mogą zachować cenne witaminy, minerały i tłuszcze. Ze względu na dużą zawartość kwasów tłuszczowych dobrze wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego i krążenia oraz mózgu. Natomiast witaminy i minerały w połączeniu ze zdrowym tłuszczem są lepiej przyswajalne i mają dużo prozdrowotnych korzyści dla organizmu.

Wartości odżywcze ziaren słonecznika

Nasiona słonecznika obfitują w minerały takie jak: żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor, cynk i sód. Zawierają też witaminy: C, B1, B2, B3, B6, A, E i kwas foliowy. Wprowadzenie do codziennych posiłków nasion słonecznika pozwoli uzupełnić niedobory i zapobiegnie ich powstawaniu w przyszłości. Ile ziaren słonecznika można zjeść dziennie? Dietetycy zalecają, by nie przekraczać dziennej porcji, która wynosi 30 g nasion.

Pestki słonecznika - właściwości lecznicze

Nasiona słonecznika są bogate w fitosterole, które działają ochronnie przed niekontrolowanym wzrostem komórek nowotworowych. Dodatkowo zawierają one wartościowy kwas linolowy, który przeciwdziała powstawaniu nowotworów, takich jak rak prostaty, rak płuc, rak jelita grubego oraz czerniak. Regularne spożywanie ziaren słonecznika pomoże też w walce z cukrzycą i wysokim cholesterolem.

Ponadto, ziarna słonecznika są bogate w cynk, który ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie, jakość i efektywność snu, a także wpływa korzystnie na kondycję skóry, paznokci oraz włosów. W garści nasion znajdziemy dużą dawkę magnezu, korzystnie wpływającego na funkcjonowanie mięśnia sercowego i układu naczyniowego, a dodatkowo pomagającego w ochronie mięśni przed skurczami i utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Czy ziarna słonecznika są tuczące? Pestki słonecznika a odchudzanie

Ziarna słonecznika są produktem kalorycznym. W 100 gramach nasion znajduje się około 588 kalorii. Dlatego też osoby, które stosują dietę redukcyjną, powinny spożywać je jako dodatek do potraw w niewielkiej ilości. Spożywanie ziaren słonecznika w dużej ilości może spowodować, że proces odchudzania i spalanie komórek tłuszczowych będzie spowolniony.

Przeciwwskazania zdrowotne

Zjadanie nasion słonecznika jako dodatku do posiłków lub podjadanie ich samodzielnie jest bezpieczne dla naszego organizmu. Nie prowadzi do skutków ubocznych, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Nasion słonecznika powinny unikać osoby, które mają na nie alergie lub którym lekarz zakazał ich spożywania.