Reklama

Klimatyzacja może mieć różne skutki dla zdrowia – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Odpowiednie korzystanie z klimatyzacji oraz regularne utrzymanie i czyszczenie urządzenia to kluczowe czynniki dla minimalizowania jej negatywnego oddziaływania na nasz organizm.

Klimatyzacja obniża wilgotność powietrza

Reklama

Regularne korzystanie z klimatyzacji potrafi obniżyć wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których jej używamy. Najczęściej skutkuje to wysuszeniem skóry i błon śluzowych w nosie i gardle. To z kolei może powodować podrażnienia na ciele, uczucie ściągnięcia skóry albo pieczenie oczu i drapanie w drogach oddechowych. Jeśli więc chcesz włączyć klimatyzację, monitoruj wilgotność powietrza i zastosuj nawilżacz, jeśli będzie to konieczne.

Reklama

Aby uniknąć zanieczyszczenia powietrza, zadbaj o czystość klimatyzacji

Jeśli klimatyzacja nie jest odpowiednio często serwisowana i czyszczona, może stać się idealnym miejscem dla rozwoju grzybów, pleśni i bakterii. W takim przypadku wraz z powietrzem do twoich dróg oddechowych dostają się zanieczyszczenia i drobnoustroje, co negatywnie może odbić się na zdrowiu. Klimatyzacja przyczynia się tym samym do wystąpienia alergii czy astmy. Regularne czyszczenie i wymiana filtrów to niezbędne czynności w celu zapewnienia sobie czystego powietrza.

Klimatyzacja a infekcje układu oddechowego

Udowodniono, że nieprawidłowe utrzymanie klimatyzacji w czystości często prowadzi do rozwoju bakterii Legionella w systemie chłodzenia. Może dojść do jej rozwoju, jeśli woda nie jest odpowiednio dezynfekowana. Legionelloza to choroba zakaźna, która przyczynia się do infekcji układu oddechowego. Dlatego istotne jest, aby regularnie przeprowadzać konserwację i czyszczenie klimatyzacji.

Odpowiednie ustawienie kierunku nadmuchu klimatyzacji

Podczas użytkowania klimatyzacji należy pamiętać o właściwym ustawieniu kierunku, w którym wydmuchiwane jest zimne powietrze z urządzenia. Trzeba unikać bezpośredniego nadmuchu na ciało, co może skończyć się wspomnianym już przeziębieniem albo przewianiem. Najlepiej, aby strumień chłodnego powietrza ustawiony był na sufit lub ścianę. Dzięki temu odbije się od powierzchni i równomiernie rozejdzie po pomieszczeniu, schładzając je.

Ból głowy, kaszel i chrypka z powodu klimatyzacji?

Przejście z upału do mocno schłodzonego pomieszczenia, w którym jest klimatyzacja, może prowadzić do bólów głowy, kaszlu, chrypki oraz zatokowych dolegliwości. Bardzo duża różnica temperatur to pierwszy krok do osłabienia odporności, dlatego różnica temperatur między schładzanym pomieszczeniem a otoczeniem, z którego wchodzimy do wnętrza, nie powinna przekraczać 6 stopni Celsjusza.