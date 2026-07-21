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Ma więcej błonnika niż siemię lniane. Jelita będą ci wdzięczne

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 16:58
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Ma więcej błonnika niż siemię lniane. Jelita będą ci wdzięczne
Ma więcej błonnika niż siemię lniane. Jelita będą ci wdzięczne/Shutterstock
Masz problemy ze wzdęciami, zaparciami lub odczuwasz, że układ trawienny nie pracuje tak sprawnie, jak powinien? Jeśli zależy ci na lepszej pracy jelit, regularnych wypróżnieniach i bardziej płaskim brzuchu, warto zwrócić uwagę na pewien naturalny produkt. Dla wielu osób może on okazać się jeszcze skuteczniejszym wsparciem niż dobrze znane siemię lniane.

Na co jest dobra babka jajowata?

Babka jajowata to roślina wywodząca się z Azji Południowej, której nasiona oraz łuski od dawna znajdują zastosowanie w naturalnych metodach wspierania zdrowia. Jej największym atutem jest wysoka zawartość błonnika rozpuszczalnego. Po połączeniu z wodą tworzy on charakterystyczny żel, który korzystnie wpływa na trawienie i pomaga regulować pracę jelit.

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania babki jajowatej należą:

  • wsparcie pracy jelit – błonnik usprawnia perystaltykę i pomaga usuwać zalegające resztki pokarmowe;
  • ułatwienie regularnych wypróżnień – może łagodzić zaparcia i wspierać prawidłowy rytm wypróżnień, nie podrażniając przewodu pokarmowego;
  • korzystny wpływ na mikroflorę jelitową – działa jak naturalny prebiotyk, stanowiąc pożywkę dla dobroczynnych bakterii;
  • ograniczenie wzdęć – lepsza praca jelit i równowaga mikrobioty mogą zmniejszać ilość gazów oraz uczucie pełności;
  • wsparcie w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy i cholesterolu – żel tworzony przez błonnik spowalnia wchłanianie cukrów i tłuszczów, co sprzyja zdrowiu metabolicznemu;
  • większe uczucie sytości – pęczniejący błonnik wypełnia żołądek, dzięki czemu łatwiej ograniczyć podjadanie i kontrolować apetyt;
  • łagodzenie dolegliwości związanych z zespołem jelita drażliwego (IBS) – badania wskazują, że może pomagać zarówno osobom zmagającym się z zaparciami, jak i biegunkami.

Jak stosować babkę jajowatą?

Najczęściej wykorzystywaną postacią babki jajowatej są jej łuski, które bez problemu można kupić w aptekach, sklepach zielarskich i wielu sklepach ze zdrową żywnością. Ich stosowanie nie jest skomplikowane, jednak kluczowe znaczenie ma regularność oraz odpowiednie nawodnienie organizmu.

Jak stosować babkę jajowatą?

  • Zalecana ilość dla dorosłych: 1–2 łyżeczki (około 5–10 g) łusek dziennie.
  • Najlepszy moment spożycia: około 30 minut przed posiłkiem lub 1–2 godziny po jedzeniu.
  • Pamiętaj o wodzie: każdą porcję należy popić przynajmniej 1–2 szklankami płynów, aby błonnik mógł prawidłowo zadziałać.

Łuski można dodawać nie tylko do wody, ale również do jogurtu, koktajli, owsianki czy smoothie. Prostym sposobem jest wsypanie jednej łyżeczki do szklanki letniej wody, dokładne wymieszanie i odczekanie około 5 minut, aż powstanie charakterystyczny żel. Napój najlepiej wypić od razu po przygotowaniu, a następnie popić dodatkową szklanką wody.

Jakie są skutki uboczne babki jajowatej?

Choć babka jajowata jest uznawana za bezpieczny produkt pochodzenia naturalnego, jej nieprawidłowe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem niektórych dolegliwości. Dlatego warto przestrzegać zalecanych dawek i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Możliwe działania niepożądane:

  • wzdęcia i zwiększona ilość gazów – najczęściej pojawiają się na początku suplementacji, gdy organizm przyzwyczaja się do większej ilości błonnika;
  • zaparcia – mogą wystąpić, jeśli babka jajowata jest przyjmowana przy zbyt małej ilości płynów;
  • reakcje alergiczne – zdarzają się rzadko, ale mogą obejmować m.in. wysypkę, świąd skóry czy problemy z oddychaniem;
  • wpływ na wchłanianie leków – błonnik może ograniczać przyswajanie niektórych preparatów, np. leków przeciwcukrzycowych lub przeciwpadaczkowych. Z tego względu warto zachować co najmniej godzinny odstęp między ich przyjęciem a spożyciem babki jajowatej.

Ważne

Kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia jelit, powinny przed rozpoczęciem stosowania babki jajowatej skonsultować się z lekarzem.

Co jest lepsze siemię lniane czy babka jajowata?

To pytanie pojawia się bardzo często – oba produkty są znakomitym źródłem błonnika i mają swoje unikalne właściwości, ale różnią się sposobem działania.

Cecha

Siemię lniane

Babka jajowata

Rodzaj błonnika

Rozpuszczalny i nierozpuszczalny

Głównie rozpuszczalny

Działanie

Nawilża, osłania jelita, działa delikatnie

Pęcznieje, oczyszcza, reguluje pracę jelit

Wpływ na wypróżnienia

Ułatwia, ale działa łagodnie

Działa szybciej i skuteczniej

Flora jelitowa

Lekko wspiera

Ma silne działanie prebiotyczne

Wpływ na wzdęcia

Może nasilać fermentację

Raczej redukuje gazy przy regularnym stosowaniu

Przygotowanie

Wymaga gotowania lub zaparzania

Gotowa do spożycia po zalaniu wodą

Kaloryczność i tłuszcz

Zawiera tłuszcze omega-3

Niska kaloryczność, bez tłuszczu

Wniosek: jeśli zależy Ci na szybkiej poprawie pracy jelit, redukcji wzdęć i płaskim brzuchu – babka jajowata sprawdzi się lepiej. Siemię lniane natomiast bardziej osłania śluzówkę i jest korzystne przy refluksie, wrzodach czy zapaleniach żołądka.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: jelitaporadyodchudzaniesiemię lniane
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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