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Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 20:39
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Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące
Dodaj do wody i namocz w tym ogórki. Po ukiszeniu będą twarde i chrupiące/Shutterstock
Chcesz, żeby ogórki kiszone wyszły jędrne, chrupiące i pełne smaku? Wystarczy dodać do wody, w której moczymy ogórki, pewien prosty składnik, który znajdziesz w niemal każdej kuchni. Niepozorny dodatek potrafi zdziałać cuda i sprawić, że kiszonki będą wyjątkowo trwałe.

Ogórki kiszone należą do najchętniej przygotowywanych domowych przetworów. Latem trafiają do słoików, aby zimą cieszyć smakiem i wzbogacać codzienną dietę. Oprócz charakterystycznego aromatu są cenione również za swoje właściwości prozdrowotne. Dzięki procesowi fermentacji stanowią naturalne źródło probiotyków, które korzystnie wpływają na florę bakteryjną jelit i wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Kiszonki dostarczają także wielu cennych składników odżywczych. Zawierają między innymi witaminę C, pomagającą organizmowi w walce z infekcjami, a także witaminy z grupy B. Nie brakuje w nich również minerałów, takich jak potas, magnez i wapń. Dodatkowo są źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera pracę układu trawiennego i sprzyja prawidłowemu metabolizmowi.

Dodaj te składniki do słoja, a ogórki po ukiszeniu będą twarde i chrupiące

Aby przygotowane w domu ogórki kiszone zachowały odpowiednią twardość i przyjemną chrupkość, warto wykorzystać naturalne dodatki, które pomagają utrzymać ich strukturę. Szczególne znaczenie mają składniki bogate w garbniki – związki, które ograniczają rozpad pektyn znajdujących się w warzywach. Dzięki temu ogórki wolniej miękną i dłużej pozostają jędrne.

Poza tradycyjnymi przyprawami, takimi jak koper, czosnek czy ziele angielskie, do słoików można dodać również inne naturalne składniki poprawiające jakość kiszonki:

  • liście dębu, wiśni lub czarnej porzeczki – zawarte w nich garbniki pomagają zachować jędrność ogórków i wspierają ich trwałość podczas przechowywania;
  • liście winorośli – wzmacniają strukturę warzyw i sprawiają, że po ukiszeniu pozostają bardziej chrupiące;
  • korzeń lub liście chrzanu – wykazują działanie ograniczające rozwój niepożądanych drobnoustrojów, wspierają proces fermentacji i pomagają utrzymać dobrą jakość ogórków;
  • gorczyca – nadaje charakterystyczny aromat, a jednocześnie korzystnie wpływa na proces kiszenia i pomaga zachować odpowiednią konsystencję;
  • sól kamienna niejodowana – jest podstawowym składnikiem zalewy, który zapewnia prawidłowy przebieg fermentacji mlekowej.

Dobrze dobrana kombinacja tych dodatków sprawi, że ogórki kiszone nie tylko będą wyraziste w smaku, ale też zachwycą swoją twardością i chrupkością nawet po wielu miesiącach przechowywania.

Jak kisić ogórki, żeby były chrupiące?

Poza wyborem odpowiednich składników, które odpowiadają za smak i trwałość kiszonych ogórków, równie ważne jest właściwe przygotowanie warzyw przed rozpoczęciem fermentacji. Jednym ze sprawdzonych sposobów na zachowanie ich twardości i chrupkości jest wcześniejsze zahartowanie ogórków poprzez namoczenie ich w bardzo zimnej wodzie.

Przed ułożeniem w słoikach umyte ogórki warto włożyć na około 30 minut do naczynia z lodowatą wodą. Aby obniżyć jej temperaturę, można dodać kilka kostek lodu. Taki zabieg sprawia, że warzywa stają się bardziej jędrne, sprężyste i lepiej zachowują swoją strukturę podczas późniejszego kiszenia.

Dopiero po zimnej kąpieli ogórki należy ciasno umieścić w słoikach i dodać pozostałe składniki, takie jak czosnek, chrzan, koper, gorczyca czy liście bogate w garbniki, na przykład liście dębu, wiśni lub winorośli. Dodatki te wspierają prawidłowy przebieg fermentacji, poprawiają smak oraz pomagają ograniczyć ryzyko mięknięcia warzyw. Choć każdy etap przygotowania ma znaczenie, to właśnie odpowiednie schłodzenie ogórków przed kiszeniem może w dużej mierze zdecydować o tym, czy po kilku tygodniach będą idealnie chrupiące.

Jakie ogórki są najlepsze do kiszenia?

Do przygotowania kiszonych ogórków najlepiej wybierać niewielkie, twarde i świeże ogórki gruntowe, najlepiej zebrane niedługo przed rozpoczęciem kiszenia. Wysokiej jakości warzywa powinny mieć gładką, cienką skórkę pozbawioną uszkodzeń, zwarty miąższ oraz charakterystyczne wypustki, które są oznaką dobrego surowca.

Nie warto wykorzystywać ogórków dużych, przejrzałych, miękkich lub tych z żółtawą skórką, ponieważ podczas fermentacji mogą stracić jędrność, stać się wodniste, a nawet rozpadać się w słoiku. Jeśli mamy taką możliwość, najlepiej wybierać ogórki pochodzące z lokalnych gospodarstw lub od zaufanych dostawców. Świeżość warzyw ma bowiem ogromny wpływ na smak, trwałość i chrupkość gotowych kiszonek.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: poradyogórki kiszoneogórki
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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